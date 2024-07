Altair promove Workshop de Design Generativo para o Setor Aeroespacial e de Defesa

Evento apresentou soluções e tecnologias de design conceitual de última geração

TROY, Mich., 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Altair, líder global em inteligência computacional, realizou recentemente, no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, um workshop de design generativo que apresentou soluções e tecnologias de design conceitual de última geração. O evento reuniu profissionais e pesquisadores de algumas das principais organizações e instituições do mundo para apresentar tecnologias que estão acelerando o desenvolvimento de produtos com design generativo.

Engenheiros, profissionais de design e de produtos de empresas como Boeing e Embraer - além de startups e professores de instituições como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto de Estudos Avançados da Força Aérea Brasileira (IEAV) - participaram e compartilharam as principais perspectivas sobre os tópicos e as tecnologias que estão revolucionando o setor aeroespacial e de defesa, incluindo simulação, computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial (IA). No geral, o evento destacou como a tecnologia e as soluções da Altair ajudam as empresas a alcançarem excelentes resultados no projeto de sistemas ou partes da estrutura de uma aeronave rapidamente, com um número significativamente menor de testes do que os métodos tradicionais.

"Nosso objetivo foi apresentar a nova geração de ferramentas de exploração de design da Altair que combinam engenharia aeronáutica e ciência de dados para acelerar o desenvolvimento da indústria aeroespacial e de defesa", disse Felipe Mazzer, gerente de contas aeroespacial e de defesa da Altair Brasil.

Os recursos do solver sem malha do Altair® SimSolid®, que eliminam a necessidade de simplificação da geometria, tornam a análise estrutural extremamente rápida. O novo Design Explorer, totalmente integrado ao ambiente Altair HyperMesh®, com recursos avançados de visualização e categorização orientados por IA/aprendizado de máquina, facilita a análise de trade-off de restrições e carregamentos complexos.

"O workshop da Altair apresentou várias novas tendências que estão acelerando o desenvolvimento de produtos da indústria aeroespacial e de defesa com design generativo. Os melhores investimentos em tecnologia e a visão pioneira da Altair são essenciais para estabelecer as bases para essa nova era da engenharia aeronáutica", disse Lister Guillaumon, diretor de programas da Akaer Engenharia S.A.

"A Akaer é uma empresa que fornece soluções tecnológicas para o mercado aeronáutico há mais de 30 anos. Temos testemunhado muitas mudanças na forma como os engenheiros executam suas atividades, e a indústria está agora, sem dúvida, à beira de uma mudança revolucionária com a IA e o aprendizado de máquina se tornando cada vez mais presentes no ambiente de engenharia", finaliza.

Para saber mais sobre as soluções de engenharia baseadas em IA da Altair, acesse https://altair.com/ai-powered-engineering.

Sobre a Altair

A Altair é líder global em inteligência computacional que fornece soluções de software e nuvem em simulação, computação de alto desempenho (HPC), análise de dados e IA. A Altair permite que organizações de todos os setores concorram com mais eficiência e tomem decisões mais inteligentes em um mundo cada vez mais conectado - tudo isso enquanto criam um futuro mais verde e sustentável. Para saber mais, acesse www.altair.com.

