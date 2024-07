alt.bank migra operação de cartões para Pismo

Fintech transfere toda carteira de cartões de crédito para infraestrutura em nuvem apenas em cinco meses

SÃO PAULO, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O alt.bank, fintech responsável pelo novücard - único cartão de crédito que aumenta automaticamente o limite conforme o uso -, acaba de migrar sua operação de cartões de crédito gratuitos para a Pismo em apenas cinco meses.

O alt.bank foi criado em 2019 pelo anglo-americano Brad Liebmann, com o objetivo de trazer práticas de empréstimos justas e transparentes para o mercado brasileiro de cartões de crédito. A fintech escolheu a plataforma nativa em nuvem da Pismo para impulsionar suas operações e expandir a gama de serviços disponíveis aos seus clientes através das credenciais Visa.

"Para permitir a entrega dos serviços que estamos criando, é necessária uma tecnologia flexível, atualizada e confiável. Achamos na Pismo a parceira ideal", afirma Brad Liebmann, fundador e CEO do alt.bank.

O projeto aconteceu sem dependência da processadora anterior e sem interrupção dos serviços para os consumidores finais.

"Na plataforma da Pismo selecionamos os microserviços que fazem sentido para nossa operação e não precisamos entrar em fila para desenvolvimentos, como fazíamos antes. Desta forma, a migração aconteceu em tempo recorde", conclui o executivo.

O novücard é o primeiro cartão no Brasil a oferecer um limite de crédito dinâmico que aumenta automaticamente mês a mês à medida que as contas são pagas pontualmente e de forma integral. Aproveitando a plataforma da Pismo, a fintech planeja lançar várias novas funcionalidades para o novücard – algumas das quais serão inéditas no Brasil – até o final do ano.

"O alt.bank está simplificando o acesso a produtos financeiros para os seus clientes. Para isso, a eficiência da operação é um aspecto crítico de sucesso", afirma Rodrigo Melato, VP global de vendas e sucesso do cliente da Pismo. "Por meio da oferta de tecnologia de ponta em pequenos blocos, o cliente escolhe o que faz sentido para sua operação. A Pismo oferece mais de 600 endpoints, que ajudam a manter custos sob controle e deixam o cliente com autonomia para gerenciar a sua operação", finaliza.

O alt.bank é o emissor de cartão de crédito direto que mais cresce no Brasil e recebeu mais de $30 milhões em investimentos, liderados pela Union Square Ventures, de Nova York. Este é o primeiro investimento na América do Sul para a USV, considerada a investidora Série A mais bem-sucedida do mundo. No coração do alt.bank está seu motor de crédito GUARD – o mais preciso do Brasil – que também é usado por outros credores brasileiros através de parcerias.

A Pismo foi adquirida pela Visa International no início deste ano e continua com um papel fundamental na transformação e modernização do cenário do segmento financeiro. A Pismo oferece capacidade de processamento ampla em core-banking e processamento de cartões por meio de APIs nativas em nuvem.

Sobre a Pismo

A Pismo é uma empresa de tecnologia que fornece uma plataforma de processamento completa para serviços bancários, emissão de cartões e infraestrutura de mercado financeiro. Grandes bancos e fintechs já usam nossa plataforma de microserviços nativa da nuvem. Nossos clientes têm criado soluções de última geração enquanto migram seus sistemas legados para a tecnologia mais avançada do mercado. Capacitamos empresas a construir e lançar novos produtos e serviços rapidamente. Nossa plataforma permite escalar os sistemas à medida que seu negócio cresce, mantendo altos padrões de segurança e disponibilidade.

Sobre a alt.bank

A missão do alt.bank é melhorar a vida de um bilhão de pessoas através da justiça financeira. Fundado com um compromisso social abrangente, o alt.bank lançou o novücard em julho de 2022, oferecendo taxas de juros justas e transparentes para os brasileiros. Com mais de US$ 30 milhões em investimentos liderados pela Union Square Ventures, a empresa está bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento e impacto social positivo.

