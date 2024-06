Alunos do colégio Santa Amália realizam ONU Jovem; meio ambiente e direitos humanos são discutidos

SÃO PAULO, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Um grupo de 60 alunos realiza de 6 a 8 de junho o projeto ONU Jovem, no colégio Santa Amália, uma das entidades mantenedoras da organização social Liga Solidária, em São Paulo. Como se estivessem numa Assembleia da Organização das Nações Unidas, os estudantes representam delegações de países, mostrando o posicionamento dessas nações frente a temas como direitos humanos, políticas ambientais e questões geopolíticas. A cerimônia de abertura da ONU Jovem ocorre nesta quinta, 06 de junho, às 17h30, no auditório do colégio, no bairro da Saúde. As sessões de debates continuam na sexta e no sábado. Participam alunos do ensino médio e do 9º ano do ensino fundamental.

No projeto, os alunos desenvolvem habilidades de argumentação e desempenham ritos de debate formal, como se estivessem numa Assembleia da Organização das Nações Unidas. A formalidade se expressa inclusive na vestimenta para o evento, com os alunos vestidos de acordo com um código de regras.

O projeto ONU Jovem é uma ação dos cursos de Relações Internacionais oferecidos na 2ª e 3ª séries, relacionados ao Itinerário Formativo de Cidadania, Diversidade e Representatividade, que faz parte do currículo do ensino médio do colégio Santa Amália.

"Nesse evento, os estudantes exercem seu protagonismo, trabalhando em toda a organização, desde a inscrição dos participantes, elaboração do logo do evento e seus documentos, até a direção das sessões de debates", explica o Renato H. Pinto, coordenador pedagógico do colégio Santa Amália.

"A partir dessa experiência, nossos alunos têm sido convidados a participar de simulações em outros colégios de São Paulo, inclusive fora da capital, como o evento PoliONU, em parceria com o Poliedro. Trata-se de uma experiência inesquecível como vivência e desenvolvimento de competências para nossos estudantes", conta.

A cerimônia de abertura da ONU Jovem ocorrerá nesta quinta-feira (06 de junho), a partir das 17h30, no auditório do colégio. As sessões de debates serão na sexta-feira (07), das 15h30 às 18h45 e no sábado (08), pela manhã, terminando às 13h30, com a cerimônia de encerramento e as premiações das melhores delegações.

