Amai Proteins concluiu com sucesso o primeiro ensaio clínico humano do mundo sobre os efeitos de proteínas doces, com sweelin®

O estudo demonstrou que o sweelin® não aumenta os níveis de glicose nem de insulina no sangue em adultos saudáveis, mesmo depois de consumir uma quantidade equivalente à doçura de 75 gramas de açúcar (na forma de glicose).

Embora não seja exigido pelas autoridades reguladoras, a Amai Proteins decidiu realizar este estudo para aumentar a confiança do consumidor e do mercado no perfil de segurança e saúde do sweelin®. O estudo fornece evidências validadas dos efeitos benéficos do sweelin® na saúde do consumidor. O sweelin® pode ajudar os consumidores em todo o mundo que estão tentando reduzir os açúcares adicionados em sua dieta, mas não querem comprometer o sabor ou a saúde.

O estudo foi realizado no Centro de Pesquisa Clínica de Fase 1 (CRC) do Tel Aviv Sourasky Medical Center, sob rigorosos padrões de Boas Práticas Clínicas (GCP). Vinte voluntários saudáveis elegíveis completaram o processo de triagem e participaram do estudo.

Todos os participantes fizeram três visitas ao centro médico. Durante cada visita, os participantes consumiram uma das três bebidas de teste adoçadas com sweelin®, glicose ou estévia de maneira cruzada, duplo-cega e randomizada controlada. Todas as bebidas foram combinadas quanto à intensidade da doçura, com sua dosagem alinhada ao equivalente de doçura de 75 gramas de glicose, conforme usado em um Teste de Tolerância à Glicose Oral padrão (OGTT). O estudo monitorou a resposta dos participantes às bebidas de teste por 120 minutos após o consumo, medindo os níveis sanguíneos pós-prandiais de glicose e insulina.

Todos os participantes completaram o estudo com sucesso, sem eventos adversos relacionados ao item de teste e sem desistências.

Pela primeira vez, este estudo da Amai Proteínas confirmou que uma alta dose de sweelin®, que pode ser rotulada como "proteína doce fortuita de frutas silvestres", não afeta os níveis de glicose no sangue ou insulina em indivíduos saudáveis.

Sobre a Amai Proteins

A Amai Proteins desenvolve novas proteínas que respondem às necessidades dos consumidores e da indústria. Nosso primeiro produto, sweelin®, é uma proteína doce sem calorias projetada para substituir expressivamente o açúcar e as alternativas de açúcar em uma ampla variedade de alimentos e bebidas, incluindo refrigerantes, suco de frutas, laticínios, molhos, cremes, temperos, lanches, manteiga de amendoim e muito mais. Nossas soluções são inspiradas na natureza e construídas com biologia através de um processo de fermentação natural. Com a nossa plataforma Pro 3, a Amai Proteins visa criar futuros avanços no mundo das proteínas de carne, plantas e leite.

www.amaiproteins.com

sweelin.com

