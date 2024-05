Amazon.com.br está com vagas abertas no país para a área de tecnologia e desenvolvimento de software

Em modelo híbrido, empresa oferece benefícios competitivos e ambiente de inovação e tecnologia de ponta

SÃO PAULO, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br anuncia a abertura de 20 vagas de emprego destinadas a profissionais de engenharia de desenvolvimento de software. Todas as vagas são para estudantes ou recém-formados, que poderão atuar no time de Tecnologia Internacional. O time tem como missão fortalecer a expansão da empresa na América Latina por meio da criação de novas tecnologias, produtos e soluções inovadoras que atendam às demandas e necessidades da operação da Amazon no Brasil, podendo ser escaladas para outros países.

Para se candidatar ao processo seletivo, é necessário ter concluído a graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas ou áreas afins nos últimos 12 meses, estar cursando o último ano do bacharelado destes cursos, ou um mestrado na área. Além disso, é importante que o(a) candidato(a) tenha conhecimento em linguagens de programação como: Java, HTML/CSS, Python, SQL, C, C++, estruturas de dados, algoritmos, arrays, tabelas hash e gráficos, resolução de problemas e análise de causa raiz, e proficiência avançada em inglês B2+ ou superior.

Atualmente, na América Latina, a Amazon.com conta com mais de 350 profissionais de tecnologia, baseados no Brasil, México, Seattle e Vancouver, nos mais variados perfis de profissionais (engenheiros de sistemas, gerentes de produtos, analistas de testes, cientistas de dados) e já exporta sua expertise tecnológica para outros 15 países onde opera.

A empresa oferece um ambiente de inovação e tecnologia de ponta, em que o(a) profissional de Desenvolvimento de Software será responsável por ajudar a desenvolver códigos para diversos sistemas e plataformas de venda da Amazon, podendo impactar diretamente a experiência de milhões de clientes. Os (as) profissionais podem contribuir também em todos os aspectos do ciclo de vida de desenvolvimento de software - desde o design e desenvolvimento até o teste e a implementação.

A Amazon valoriza a Diversidade, Equidade e Inclusão em todas as suas posições de trabalho e, por isso, atua com intencionalidade para que seu ambiente interno reflita a pluralidade dos mercados em que atua e dos clientes que atende.

Hoje, já temos mais de 18 mil funcionárias(os) diretos e indiretos no Brasil. Operamos em mais de 80 polos logísticos e tecnológicos no país.

Benefícios atualmente oferecidos:

Salário competitivo com o mercado;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Vale Alimentação/Refeição;

Vale transporte;

Wellhub (antigo GymPass);

Auxílio Relocação;

Descontos no site da Amazon Brasil;

Programa de Cuidado Familiar.

Modelo de trabalho e localização atuais: Vaga híbrida – trabalho presencial três vezes por semana no escritório da Amazon Brasil, localizado na Vila Olímpia, em São Paulo/SP.

Para se inscrever, acesse o link, e para mais informações sobre carreiras, acesse Amazon.jobs.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405604/Amazon_com_br_Logo_JPEG.jpg

FONTE Amazon Brasil