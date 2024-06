Amazon Brasil anuncia nova edição do programa de aceleração "Decola Garota", focado no impulsionamento do empreendedorismo feminino

A 4° edição do programa de capacitação irá selecionar 30 empreendedoras para participar de treinamentos e mentorias. As inscrições podem ser realizadas até 24 de junho.

SÃO PAULO, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Amazon Brasil anuncia a abertura das inscrições para a 4° edição do Decola Garota, programa de aceleração com o objetivo de capacitar mulheres que desejam expandir seus negócios por meio da Amazon.com.br a nível nacional e internacional. Lançada em 2022 em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), a iniciativa já formou mais de 50 mulheres em três turmas. Nesta edição, serão selecionadas 30 empreendedoras de todas as regiões do Brasil, que possuam um negócio formalizado (CNPJ), com foco na venda de produtos físicos não perecíveis. O cadastro deve ser realizado pelo site de venda.amazon até o dia 24 de junho.

Segundo dados de uma pesquisa do Sebrae, as mulheres ainda são minoria entre os empreendedores nacionais, representando apenas 34% dos donos de negócios do país. Ricardo Garrido, diretor de Marketplace da Amazon Brasil, reforça a importância da iniciativa, principalmente diante deste cenário. "O Decola Garota surgiu com o intuito de estimular o empreendedorismo feminino para criar mais oportunidades para essas mulheres, diante de um cenário nacional ainda desigual. Nosso principal objetivo é, cada vez mais, investir no sucesso das PMEs, disponibilizando a escala e as melhores ferramentas da Amazon para contribuir com seus negócios e suas vendas. Temos orgulho de levar o conhecimento e a expertise de nossos especialistas de forma 100% gratuita, em parceria com a RME, para empreendedoras de todo o país", ressalta Garrido.

Nesta nova edição, o programa será dividido em quatro etapas: inscrição e seleção das participantes; cursos de capacitação e sessões de apoio; criação das lojas na Amazon.com.br, com mentoria e um recurso financeiro de R$500,00 para as primeiras 15 empreendedoras que atingirem 70% de presença; e seleção de 3 finalistas que receberão entre R$2.000,00 a R$10.000,00 para impulsionar ainda mais seus negócios. O Decola Garota acontece de forma 100% virtual e gratuita, com a duração de 19 semanas. Na última turma, realizada em agosto de 2023, mais de duas mil empreendedoras se inscreveram nos treinamentos, representando um crescimento de mais de 566% em relação à primeira edição, em 2022.

"O Decola Garota busca capacitar essas mulheres empreendedoras, estruturando e ampliando o potencial de seus negócios", explica Ana Fontes, presidente e fundadora da RME. "Este programa é uma resposta crucial para o fortalecimento econômico e social das empreendedoras".

Empreendedoras e empreendedores parceiros da Amazon são responsáveis por mais de 61% das vendas da loja globalmente. No Brasil, são mais de 78 mil parceiros, sendo 99% deles, PMEs, que já contabilizam mais de 18,4 milhões de produtos listados na Amazon.com.br.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou fale com a JeffreyGroup - [email protected].

Sobre a RME

Primeira e maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil, a RME (Rede Mulher Empreendedora) existe desde 2010 e já impactou mais de 10,5 milhões de pessoas. Criada pela empreendedora social Ana Fontes, visa apoiar mulheres na busca por autonomia econômica e geração de renda através do empreendedorismo, empregabilidade, programas de aceleração e acesso à capital. Em 2017, Ana Fontes resolveu ampliar seus objetivos e criou o Instituto Rede Mulher Empreendedora, focado na capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2430102/Decola_Garota_Amazon.jpg

FONTE Amazon Brasil