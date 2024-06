Ambipar e John Deere assinam acordo para gestão total de resíduos industriais, com foco na economia circular

SÃO PAULO, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A John Deere, fabricante de equipamentos pesados, renomada mundialmente por sua excelência em inovação tecnológica, e a Ambipar, multinacional brasileira líder em gestão ambiental, unem forças em parceria estratégica. O objetivo é permitir que cada empresa se concentre em sua especialidade, ao mesmo tempo em que exploram oportunidades de negócios entre si.

A Ambipar assinou contrato com a John Deere para assumir a gestão total dos resíduos das fábricas de Indaiatuba, São Paulo, podendo ser estendido para todas as outras fábricas do território nacional de acordo com os vencimentos dos contratos vigentes e atingimento dos objetivos. Estima-se que, com a contratação da Ambipar, a John Deere reduzirá de forma expressiva a complexidade em sua cadeia de suprimentos, além de diminuir as emissões de carbono do escopo 3.

"É com grande entusiasmo que anunciamos a parceria estratégica entre a John Deere e a prestigiada empresa Ambipar. Esta colaboração representa o culminar de um relacionamento sólido e produtivo, desenvolvido ao longo de vários anos, e marca um novo capítulo emocionante para ambas as organizações." diz Adilson Butzke, diretor de vendas da John Deere para América Latina.

Neste contexto, a John Deere irá apoiar a Ambipar no aprimoramento da gestão de sua frota, além de oferecer suporte técnico e operacional em todo Brasil. A John Deere trará sua expertise em gestão de ativos e eficiência operacional para otimizar o desempenho e a sustentabilidade da frota da Ambipar. Ao longo do tempo, a tendência é de que 100% dos equipamentos pesados da Ambipar sejam fornecidos e gerenciados pela John Deere, fortalecendo ainda mais essa parceria estratégica.

"Esta parceria reflete o compromisso compartilhado da Ambipar e John Deere com a excelência operacional e a responsabilidade ambiental. A união das forças tem como objetivo impulsionar a economia circular, contribuindo para descarbonização do setor de máquinas no país." comenta Tercio Borlenghi Júnior, CEO da Ambipar.

Sobre a Ambipar: A Ambipar (SaoPaulo: AMP3) é uma multinacional brasileira líder em gestão ambiental e investe e opera projetos de descarbonização, economia circular, transição energética e regeneração ambiental, presente em 40 países e com mais de 20 mil colaboradores. Para saber mais, clique aqui .

FONTE Ambipar