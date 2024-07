Ambipar lança selo de logística reversa de embalagens inédito no Brasil, que neutraliza o impacto ambiental negativo e promove a economia circular

SÃO PAULO, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Chamado de Circular Pack, o selo assegura que as embalagens tenham rastreabilidade de origem reciclável.

O selo assegura também que o produto segue total cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, estimula a reciclagem ao estruturar a cadeia de logística reversa, comprovadas com créditos de reciclagem.

Ambipar lança selo inédito de logística reversa

Do ponto de vista ambiental, as empresas que passarem a utilizar o selo em seu produto poderão mensurar o impacto positivo de reciclagem e apresentar o resultado em seus relatórios de sustentabilidade, comprovando os benefícios sociais e ambientais, além do retorno reputacional para sua marca.

Na frente social, a adesão ao selo significa um incentivo à educação ambiental e a estruturação da cadeia de reciclagem, fortalecendo as cooperativas em todo o país, gerando empregos, aumento de renda e capacitação para os profissionais de reciclagem.

Portanto, se a embalagem do produto que você consumiu tem o azinho, significa que a marca se preocupa com o meio ambiente e esta promovendo a logistica reversa e reciclagem de suas embalagens.

Para saber mais, acesse: https://www.ambipar-links.com/circular-pack.

