Américas Amigas Recebe Doação de Nova Unidade Móvel para Exames e Atendimento Gratuito para Rastreamento e Diagnóstico de Câncer de Mama

A nova unidade móvel foi doada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e conta com mamógrafo digital e outros equipamentos para rastreamento e diagnóstico de câncer de mama

Com 15 metros de comprimento, a carreta terá capacidade para atendimento de cerca de 70 pessoas por dia

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em cerimônia realizada, no centro de visitantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em São Paulo, a ONG Américas Amigas recebeu a doação de uma nova unidade móvel, com capacidade para atendimento de cerca de 70 pessoas/dia. A carreta, adaptada com elevador para cadeiras de rodas, está equipada com mamógrafo, workstation, gerador de energia, ultrassom, DRY (receptor de imagem digital), além de mobília e outros itens essenciais para sua operação.

Unidade móvel provê acesso gratuito a exames de rastreamento de câncer de mama (Foto Divulgação Américas Amigas)

A carreta será utilizada pela Américas Amigas para percorrer o Brasil e oferecer atendimento gratuito para rastreamento de câncer de mama de pessoas em vulnerabilidade social.

Participaram da cerimônia de doação, pela Américas Amigas, Andréa Pereira (Fundadora e Presidente), Barbara Sobel (Fundadora e Diretora de Captação de Recursos), Maria Antonia Civita (Fundadora), Renata Feffer (Fundadora), Dra Paula G. Soriano (Conselho Técnico Científico), Dr. Lucas W. Ruggeri (Conselho Fiscal), Donald McDarby (consultor financeiro) e Mirna Hallay (Gerente geral), além do seu time de colaboradores. Representando A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Sharon Eubank (Diretora Mundial dos Serviços Humanitários), Paulo Araujo (Gerente Nacional do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência), além da equipe de projetos humanitários e de assistidos da Igreja.

Fundada em 1830 nos Estados Unidos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem mais de 17 milhões de membros em cerca de 160 países. Os fundos para projetos humanitários vêm de doações dos membros, e, no ano passado, a Igreja realizou mais de 4 mil projetos humanitários em 191 países e territórios, totalizando mais de US$ 1,36 bilhões em doações. No Brasil, foram realizados 105 projetos em educação, saúde e iniciativas comunitárias, além de projetos de ajuda emergencial, que ofereceram alívio rápido em situações de desastres naturais, epidemias, calamidade e fome.

"A nova unidade móvel permitirá que a Américas Amigas amplie sua cobertura geográfica, para prover acesso a rastreamento e diagnóstico de câncer de mama a pessoas em vulnerabilidade social - seguindo nosso principal fundamento, de contribuir para a redução da mortalidade por esta doença no Brasil. Em nome da população atendida, de nossos parceiros, voluntários e colaboradores, agradecemos imensamente a iniciativa da Igreja de Jesus Cristos dos Santos dos Últimos Dias", afirma a CEO da Américas Amigas, Andrea V. Pereira.

Em 2023, as iniciativas da Américas Amigas beneficiaram 11 estados brasileiros - incluindo localizações remotas da Amazônia e grandes comunidades como Complexo do Alemão (Rio de Janeiro) e Paraisópolis (São Paulo). Somente no Estado de São Paulo, durante a campanha Outubro Rosa 2023, a Américas Amigas atendeu 4.446 pessoas em vulnerabilidade social, tendo realizado 4.839 mamografias, 433 ultrassonografias mamarias, 74 exames clínicos e emitido 4.327 laudos médicos.

Américas Amigas - Eleita por dois anos consecutivos como uma das melhores ONGs em atuação no Brasil, a Américas Amigas está estruturada em três programas principais: doação de equipamentos e insumos, capacitação e treinamento de profissionais de saúde e doação de exames, além de ações de sensibilização e informação sobre a doença. Fundada em 2009, a Américas Amigas é uma entidade sem fins lucrativos e cumpre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Suas ações e projetos são desenvolvidos por meio de doações de empresas e pessoas físicas, além de parcerias com outras ONGs e serviços de saúde. Para mais informações, www.americasamigas.org.br e @americasamigasoficial nas redes sociais. #juntascontraocancerdemama

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - O Brasil reúne o terceiro maior número de membros da igreja no mundo, depois dos Estados Unidos e do México, contando com cerca de 1,6 milhão de fiéis no país. Além da sede em São Paulo, conta com 23 templos – já em operação ou em construção – no Brasil. Membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Brasil contribuem em projetos comunitários ao ajudar organizações locais na solução de problemas e no atendimento às necessidades da comunidade, a atenção às pessoas com deficiência física, ajuda a refugiados e a pessoas sem abrigo. Para mais informações sobre a entidade e sua atuação no Brasil, www.autossuficiencia.org.br/projetos-humanitarios

