Ampliando oportunidades para o fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil de todo o País

Antecipando o Programa de Apoio a Projetos Sociais, a Fundação Salvador Arena lança o Esquenta PAPS 2025

SÃO PAULO, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Fundação Salvador Arena anuncia o lançamento do "Esquenta PAPS 2025", uma iniciativa pioneira desenhada para preparar Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para melhor desempenho no edital do Programa de Apoio a Projetos Sociais (PAPS), que acontecerá no mês de julho. Visando o fortalecimento de organizações assistenciais, o PAPS apoia projetos que promovam transformação social significativa nas comunidades mais vulneráveis do Brasil.

O "Esquenta PAPS 2025", assim como o PAPS, é 100% gratuito e incluirá módulos intensivos sobre elaboração de projetos e propostas, abordando desde a diferenciação entre programa e projeto, até dicas cruciais para evitar erros comuns na redação de propostas. Este preparo visa aumentar as chances das OSCs de receberem apoio financeiro de R$ 70.000 a R$ 380.000 para potencializar seus atendimentos sociais no ciclo 2025 do PAPS.

A partir de 24 de junho de 2024, OSCs de todo o país poderão inscrever-se para participar de consultorias especializadas, no formato on-line e ao vivo, que ocorrerão em duas turmas:

Turma 1: De 08 a 12 de julho, com inscrições até 04 de julho.

De 08 a 12 de julho, com inscrições até 04 de julho. Turma 2: De 15 a 19 de julho, com inscrições até 11 de julho.

Para mais informações sobre o Esquenta PAPS 2025 e o processo de inscrição, visite www.fundacaosalvadorarena.org.br

Depoimentos de Impacto de participantes do PAPS 2024

"A participação no PAPS transformou o Instituto Relfe. Fomos inicialmente contemplados em 2014 e novamente em 2023 após ajustes cruciais sugeridos pela Fundação. A Fundação Salvador Arena tem sido uma parceira inestimável, ajudando-nos a expandir nossa capacidade e melhorar a qualidade dos serviços que oferecemos", compartilha Bruno Grassano, Presidente da Associação Projeto Relfe.

Tainara Lemos das Neves, Coordenadora de Programas no Instituto Pe Vilson Groh, relata: "O PAPS 2024 tem sido uma jornada enriquecedora. Desde a inscrição até o desenvolvimento do projeto, temos vivenciado um processo de aprendizado contínuo que tem qualificado significativamente nosso atendimento às juventudes da Grande Florianópolis."

Sueli Freitas, Captadora de Recursos do Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema, destaca a importância da parceria com a Fundação Salvador Arena. "Fomos beneficiados com investimentos em projetos que melhoraram nossas estruturas e instalações, aprimorando o atendimento gratuito que oferecemos diariamente a mais de 1000 pessoas nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social", declara.

"A Fundação Salvador Arena apoiou diversos projetos do Instituto ao longo dos últimos anos, ajudando muito nossa entidade a bem atender mais de 220 crianças em situação de vulnerabilidade social (Creche) e mais de 130 pessoas em situação de rua (Albergue Noturno). É uma grande parceira de todas as OSC, agindo sempre com muita competência, isonomia, lealdade e ética", afirma Marcelo de Aquino, Presidente do Instituto Piero Pollone

Para Madalena Carneiro, Gerente de Captação de Recursos do Instituto Jatobás destaca "Participar do Programa de Apoio a Projetos Sociais (PAPS) da Fundação Salvador Arena (FSA) foi uma experiência muito positiva para o Instituto Jatobás. As etapas do processo seletivo foram essenciais para a preparação, elaboração do projeto e esclarecimento de dúvidas. Ter a parceria da FSA é uma oportunidade valiosa para ampliar nossa capacidade operacional e aumentar nosso impacto junto à população em situação de vulnerabilidade social que atendemos"

Sobre a Fundação Salvador Arena

A Fundação Salvador Arena (Fundação) é uma instituição civil de finalidade beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos, criada em 1964 pelo engenheiro Salvador Arena (1915-1998) para manter atividades voltadas à transformação social, atuando nas áreas de educação e assistência social, e apoio nas áreas de saúde e habitação. Tema prioritário na área de educação, os programas próprios oferecidos no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena e na Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena, receberam aporte de R$ 67,1 milhões em 2023, custeando todas as atividades e os serviços oferecidos gratuitamente, com 100% de recursos próprios. Apoia projetos sociais de OSCs em todo o Brasil por meio de recursos financeiros e assessoria técnica e disponibiliza ciclos de formação em Gestão Profissional e em Sustentabilidade Financeira, com cerca de 100 horas cada, que consistem em capacitar e qualificar as OSCs brasileiras para alcançar a condição de Excelência no Bem, de forma profissional, autônoma e eficaz. Em 2023 foram aplicados R$ 17,7 milhões em 128 programas socioassistenciais, que contemplaram projetos sociais e capacitação de organizações do terceiro setor, beneficiando diretamente 58.711 pessoas e indiretamente, 95.860 pessoas. Saiba mais: http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/

