ANA E GLOBAL CMO GROWTH COUNCIL ANUNCIAM FÓRUM DE LIDERANÇA NO IAB BRASIL

SÃO PAULO, 1º de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O GLOBAL CMO GROWTH COUNCIL e a ANA (Associação de Anunciantes Nacionais dos EUA) anunciaram hoje que realizarão um fórum de liderança na Conferência IAB Brasil AdTECH & Branding em São Paulo, Brasil, no dia 3 de setembro de 2024. Esta importante sessão conjunta marcará o quarto continente e o sexto país visitado pelo Global CMO Growth Council este ano para abordar questões comuns que os CMOs consideram essenciais para impulsionar o crescimento dos negócios.

Ao longo deste ano, o mundo mostrou que leva a sério a aceleração da inovação digital que impactará profundamente os negócios e a sociedade. O Growth Council aproveitou esta oportunidade, reunindo os CMOs em fóruns em todo o mundo para agregar insights regionais que servirão de base a uma agenda de liderança global para o próximo ano. A liderança do setor na América Latina agora terá uma voz fundamental nessa agenda de liderança global.

Durante o Fórum de Liderança, o Growth Council abordará as prioridades globais que estão em curso, incluindo sua posição oficial sobre a GenAI, estimular a criatividade para o impacto nos negócios, desenvolver a pipeline de talentos do setor e introduzir a próxima fronteira de dados e tecnologia. Representantes de marcas globais e locais estarão presentes, incluindo McDonald's, Electrolux, Coca-Cola, Mastercard, Heineken, Nubank, Reckitt, Carrefour, Whirlpool, Zendesk, entre outras.

A Conferência IAB Brasil AdTECH & Branding 2024 é o local ideal para este fórum, pois é um ponto de encontro de muitas das partes interessadas mais importantes da região, incluindo anunciantes, empresas de tecnologia, mídia e agências – todos essenciais para o avanço da agenda de liderança do Growth Council. O IAB Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de fomentar, desenvolver, regulamentar e promover o uso de mídias interativas para ações de comunicação e marketing.

"Este fórum na conferência do IAB Brasil promoverá iniciativas essenciais que a delegação do Conselho de Crescimento priorizou no verão passado em Cannes, incluindo: a adoção contínua de IA generativa, estimular a eficácia criativa, desenvolver uma verdadeira pipeline global de talentos de marketing e introduzir a próxima fronteira de dados e tecnologia", compartilhou Nick Primola, vice-presidente executivo do ANA Group, Global CMO Growth Council. "Reunimos contribuições cruciais de CMOs de todo o mundo que servirão de base à agenda de liderança que definimos para 2025. Este fórum na América Latina ajudará a garantir que as repercussões para a América Latina sejam priorizadas como parte de nossas iniciativas globais.

Para obter mais informações sobre a participação do Global CMO Growth Council no IAB Brasil ou para atuar como representante de CMO de um profissional de marketing do lado do cliente, entre em contato com [email protected]

SOBRE O GLOBAL CMO GROWTH COUNCIL:

O Global CMO Growth Council é uma parceria entre a ANA e o Cannes LIONS e representa mais de 1.200 diretores de marketing em todo o mundo. Presidida por Marc Pritchard, diretor de marca da Procter & Gamble, a equipe de liderança inclui 50 profissionais de marketing das principais marcas do mundo. Desde o seu lançamento em 2018, o Growth Council mobilizou milhares de CMOs e líderes do setor em todo o mundo para transformar o marketing em uma força para o crescimento econômico e numa força para o bem da sociedade. É uma comunidade de líderes de marketing influentes e conceituados que abordam os principais problemas enfrentados pelos CMOs, suas empresas e todas as partes interessadas que eles atendem. Os diretores de marketing têm a responsabilidade privilegiada de acelerar iniciativas amplas e ousadas que levarão a benefícios duradouros para suas marcas, seus clientes e nossa sociedade global.

SOBRE A ANA:

A missão da ANA (Associação de Anunciantes Nacionais dos EUA) é impulsionar o crescimento de profissionais de marketing, marcas e empresas, da indústria e da humanidade. A ANA atende às necessidades de marketing de 20.000 marcas, otimizando a Agenda de Crescimento de 12 pontos da ANA, que foi endossada pelo Global CMO Growth Council. Os membros da ANA são empresas dos EUA e internacionais, incluindo profissionais de marketing do lado do cliente, organizações sem fins lucrativos, arrecadadores de fundos e provedores de soluções de marketing (empresas de ciência e tecnologia de dados, agências de publicidade, editores, empresas de mídia, fornecedores e vendedores). A ANA cria Campeões de Crescimento de Marketing, prestando serviços, educando e defendendo mais de 50.000 membros do setor que investem coletivamente mais de US$ 400 bilhões em marketing e publicidade anualmente.

FONTE ANA Global CMO Growth Council