Antaisolar brilha na Intersolar Mexico 2024

A Antaisolar, especialista em soluções digitais inteligentes para sistemas de montagem fotovoltaica, participou orgulhosamente da Intersolar Mexico, realizada de 3 a 5 de setembro de 2024. Durante a exposição, o estande da Antaisolar atraiu uma atenção significativa, pois apresentamos nossas mais recentes inovações projetadas para atender às demandas de energia da América Latina.

Inovação TAI Serie Intelligent Tracker

O sistema de rastreamento da série TAI foi destaque da exposição da Antaisolar. O produto apresenta um design estrutural inovador e é compatível com módulos fotovoltaicos de formato maior. Equipado com um algoritmo de rastreamento inteligente, esse sistema ajusta com precisão os ângulos do painel com uma faixa de rastreamento de ±60°. Além disso, um projeto de amortecimento múltiplo e um motor de acionamento de giro único patenteado proporcionam maior segurança e confiabilidade, protegendo o sistema contra ambientes adversos.

Sistema avançado de montagem fixa

Nessa ocasião, a Antaisolar também trouxe seus populares sistemas de montagem fixa, elaborados especificamente para projetos no México, equilibrando praticidade e economia. Com esses produtos de alto padrão, nosso estande despertou o interesse de especialistas do setor e de clientes em potencial, que buscavam aproveitar o poder da energia solar.

Fortalecimento da contribuição para o mercado da América Latina

A Antaisolar opera seis fábricas e oito centros de serviço de entrega globalmente, garantindo entregas pontuais e resposta rápida a necessidades urgentes. No México, a Antaisolar montou uma equipe profissional que inclui suporte técnico, vendas e serviços, atendendo às diversas demandas locais com serviços mais ágeis e profissionais.

As vendas de sistemas de rastreamento da Antaisolar ocupam as 10 primeiras posições no mercado da América Latina e ocupam a 12ª posição no mercado global em 2023, de acordo com o Solar Tracker Market Report 2024, publicado pela S&P Global. Como um dos principais fornecedores de sistemas de montagem fotovoltaica, as vendas globais da Antaisolar atingiram a impressionante marca de 33,2 GW. Com a missão de "Criar um Mundo Verde" ("Raise a Green World"), a Antaisolar se compromete em fornecer soluções eficientes e de alta qualidade para o mercado latino-americano, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor global de energia verde.

Para obter mais informações, visite: Antaisolar

Contate-nos: [email protected]

