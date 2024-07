Apagão da internet: diretor da ATGB Sistemas alerta para riscos

SAO PAULO, 29 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Na última sexta-feira (19/07) grande número de empresas, organizações privadas e públicas amanheceram com graves problemas em seus sistemas ou serviços Cloud. Foram 8,5 milhões de computadores afetados, com prejuízo estimado de US$ 1 bilhão Este apagão se deve a uma falha ocasionada pela atualização automática relacionada ao driver Falcon Sensor, fornecido pela CrowdStrike.

Muitos serviços públicos, no Exterior e no Brasil, foram afetados, seja pela completa interrupção ou atraso nos serviços prestados, estados como Connecticut, Delaware, Michigan, bem como as cidades de New York e Washington DC tiveram diversos serviços afetados, impactando a vida de milhões de pessoas.

Diversas empresas também reportaram a paralisação dos serviços, pois em grande parte das maquinas afetadas por esta falha ou apresenta uma tela azul (chamada de "tela azul da morte"/BSOD) ou reinicia em loop sem parar.

"Este apagão cibernético fez muitos voltarem para a velha e boa dupla do papel e caneta, serviços de emergência tiveram que iniciar protocolos de emergências de Business Continuity, com procedimentos e documentações em formato off line, de modo a continuar a prestação de serviço, enquanto os times de TI trabalham o restabelecimento (System Recovery)", alerta Kleber Bueno, sócio da ATGB Sistemas, de Campinas.

Ele explica que se tratando de Sistemas de Segurança, em sua grande maioria, no Brasil temos redes locais dedicadas, sem acesso à internet ou com políticas de acesso e atualização diferenciadas. Por serem redes apartadas, usualmente, as empresas adotam o modelo de atualização em "teste" para depois ir para a "produção", ou seja, somete uma atualização de teste rodar 100% é que o sistema operacional será atualizado.

Questões estão sendo colocadas, duvidas pairam no ar. Para o público em geral, será que podemos confiar em atualizações automáticas é uma delas. Este bug também causou grande impacto valor da companhia, ações da CrowdStrike chegaram a cair em poucas horas.

"Será que o mundo está preparado para este tipo de incidente? Estamos cada vez mais conectados, digitais, e quais as formas de lidar com futuros apagões?", questiona. "Se as gigantes mundiais de software e cibersegurança podem falhar e levar determinado tempo para se restabelecer, imaginem o impacto das empresas que não investem em cibersegurança, aqueles que dependem de tecnologias / serviços de terceiros. Ou pior, as que nem investem em cibersegurança".

A ATGB Sistemas segue sempre monitorando o que está acontecendo no mundo, investindo em Cibersegurança, buscando criar protocolos atualizados de Disaster Recovery e Business Continuity, de modo a atender nossos clientes sempre com excelência. Ter um plano de contingência é mandatório em nossa prestação de serviços, seja este serviço no mundo digital ou aqui no mundo "offline" que vivemos.

