Apesar do abalo com o payroll, Siegen Consultoria prevê corte dos juros nos EUA ainda este ano

SÃO PAULO, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Nem os mais otimistas acreditam que a taxa básica de juros dos Estados Unidos terá redução na reunião do Fed (o banco central dos EUA) da próxima quarta-feira, 12 de junho, e nem em julho. Ao contrário, as esperanças de um corte sofreram mais um baque na última sexta (dia 7), quando foram divulgados dados sobre o mercado de trabalho norte-americano (o "payroll") que ficaram muito acima das previsões.

"As chances de corte dos juros básicos nos EUA são mínimas nesse período", afirma Fabio Astrauskas, economista, professor do Insper e CEO da Siegen Consultoria. "A discussão está em torno do momento da queda", afirmou, lembrando que o governo anunciou na sexta-feira a abertura de 272 mil postos de trabalho em maio, enquanto a maioria dos especialistas previa que o número ficaria em 185 mil.

Astrauskas recorda, no entanto, que as previsões de corte dos juros nos Estados Unidos continuam a prevalecer: "Parece existir consenso de que haverá redução antes do final do ano. É difícil prever quando isso vai acontecer, mas provavelmente será a partir de setembro".

Atualmente, a taxa básica está na faixa entre 5,25% e 5,50%, nível que se mantém desde julho de 2023. De acordo com Fabio Astrauskas, existe muito debate em relação ao nível da redução, mas analistas esperam um corte de 50 pontos-base até o final do ano, com queda de 25 pontos em setembro e de mais 25 pontos em dezembro. Nesse caso, as taxas iriam para o nível entre 5,00% e 5,25% em setembro e fechariam o ano na faixa de 4,75% a 5,00%.

