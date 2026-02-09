Aplicativo do Rendimento Câmbio traz novas funcionalidades para os clientes

Notícias fornecidas por

Rendimento

09 fev, 2026, 14:00 GMT

Plataforma foi totalmente redesenhada e agora permite que os usuários tenham um meio mais inteligente de fazer suas operações de câmbio    

SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Rendimento Câmbio anuncia uma nova versão do APP para o seu Hub de serviços de Câmbio. Com isso, o cliente terá uma experiência mais fluída, mais moderna e acesso a novos produtos e serviços que não estavam presentes na versão anterior, como o envio e recebimento de valores do e para o exterior, além de seguro-viagem.

Continue Reading
Aplicativo do Rendimento Câmbio traz novas funcionalidades para os clientes
Aplicativo do Rendimento Câmbio traz novas funcionalidades para os clientes

Com um layout clean e organizado, o novo APP foi redesenhado para oferecer ao cliente uma experiência de câmbio ainda mais completa, ágil e intuitiva, reunindo todos os serviços em um só lugar. "Criamos essa plataforma pensando numa melhor experiência de câmbio para todos os clientes. Esse aplicativo é a solução perfeita para quem busca praticidade, economia e controle", comenta Alexandre Gomes Fialho, Vice-Presidente do Rendimento.

Além das vantagens já mencionadas, o novo aplicativo ainda contempla:    

  • Cadastro completo já com envio de documentos necessários para sair operando
  • Atendimento pelo chat do próprio app ou WhatsApp
  • Consulta de extrato das transações por período maior que 30 dias
  • Pagamento das transações via QR Code e PIX
  • Maior segurança com duplo fator de autenticação no login e na troca de senha
  • Gestão dos dados do cadastro, possibilidade de visualizar e atualizar dados
  • Gestão dos beneficiários no exterior para remessas enviadas
  • Gestão das contas de recebimento para remessas recebidas
  • Acesso liberado para Pessoa Jurídica (para produto de remessas)

A ferramenta está disponível para atualização na loja de aplicativos Apple Store e Google Play Store.

Sobre o Rendimento Câmbio

Com mais de 55 anos de experiência e somando mais de 3 milhões de clientes atendidos em toda a sua história, o Rendimento Câmbio oferece soluções completas em câmbio com moeda estrangeira em espécie, cartões de viagem internacionais e remessas internacionais. A instituição possui um pacote completo de APIs e White Label para parceiros que queiram ofertar soluções cambiais e incrementar seu portfólio em sites ou e-commerces. O Rendimento Câmbio é certificado pela ABRACAM, comprovando seu compromisso com as melhores práticas de mercado e a excelência operacional. Para mais informações, acesse o site

Informações para a imprensa:
Golin PR – [email protected]

Foto -  https://mma.prnewswire.com/media/2889097/Rendimento.jpg 

FONTE Rendimento