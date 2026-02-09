Plataforma foi totalmente redesenhada e agora permite que os usuários tenham um meio mais inteligente de fazer suas operações de câmbio

SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Rendimento Câmbio anuncia uma nova versão do APP para o seu Hub de serviços de Câmbio. Com isso, o cliente terá uma experiência mais fluída, mais moderna e acesso a novos produtos e serviços que não estavam presentes na versão anterior, como o envio e recebimento de valores do e para o exterior, além de seguro-viagem.

Aplicativo do Rendimento Câmbio traz novas funcionalidades para os clientes

Com um layout clean e organizado, o novo APP foi redesenhado para oferecer ao cliente uma experiência de câmbio ainda mais completa, ágil e intuitiva, reunindo todos os serviços em um só lugar. "Criamos essa plataforma pensando numa melhor experiência de câmbio para todos os clientes. Esse aplicativo é a solução perfeita para quem busca praticidade, economia e controle", comenta Alexandre Gomes Fialho, Vice-Presidente do Rendimento.

Além das vantagens já mencionadas, o novo aplicativo ainda contempla:

Cadastro completo já com envio de documentos necessários para sair operando

Atendimento pelo chat do próprio app ou WhatsApp

Consulta de extrato das transações por período maior que 30 dias

Pagamento das transações via QR Code e PIX

Maior segurança com duplo fator de autenticação no login e na troca de senha

Gestão dos dados do cadastro, possibilidade de visualizar e atualizar dados

Gestão dos beneficiários no exterior para remessas enviadas

Gestão das contas de recebimento para remessas recebidas

Acesso liberado para Pessoa Jurídica (para produto de remessas)

A ferramenta está disponível para atualização na loja de aplicativos Apple Store e Google Play Store.

Sobre o Rendimento Câmbio

Com mais de 55 anos de experiência e somando mais de 3 milhões de clientes atendidos em toda a sua história, o Rendimento Câmbio oferece soluções completas em câmbio com moeda estrangeira em espécie, cartões de viagem internacionais e remessas internacionais. A instituição possui um pacote completo de APIs e White Label para parceiros que queiram ofertar soluções cambiais e incrementar seu portfólio em sites ou e-commerces. O Rendimento Câmbio é certificado pela ABRACAM, comprovando seu compromisso com as melhores práticas de mercado e a excelência operacional. Para mais informações, acesse o site.

Informações para a imprensa:

Golin PR – [email protected]

