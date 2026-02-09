Aplicativo do Rendimento Câmbio traz novas funcionalidades para os clientes
09 fev, 2026, 14:00 GMT
Plataforma foi totalmente redesenhada e agora permite que os usuários tenham um meio mais inteligente de fazer suas operações de câmbio
SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Rendimento Câmbio anuncia uma nova versão do APP para o seu Hub de serviços de Câmbio. Com isso, o cliente terá uma experiência mais fluída, mais moderna e acesso a novos produtos e serviços que não estavam presentes na versão anterior, como o envio e recebimento de valores do e para o exterior, além de seguro-viagem.
Com um layout clean e organizado, o novo APP foi redesenhado para oferecer ao cliente uma experiência de câmbio ainda mais completa, ágil e intuitiva, reunindo todos os serviços em um só lugar. "Criamos essa plataforma pensando numa melhor experiência de câmbio para todos os clientes. Esse aplicativo é a solução perfeita para quem busca praticidade, economia e controle", comenta Alexandre Gomes Fialho, Vice-Presidente do Rendimento.
Além das vantagens já mencionadas, o novo aplicativo ainda contempla:
- Cadastro completo já com envio de documentos necessários para sair operando
- Atendimento pelo chat do próprio app ou WhatsApp
- Consulta de extrato das transações por período maior que 30 dias
- Pagamento das transações via QR Code e PIX
- Maior segurança com duplo fator de autenticação no login e na troca de senha
- Gestão dos dados do cadastro, possibilidade de visualizar e atualizar dados
- Gestão dos beneficiários no exterior para remessas enviadas
- Gestão das contas de recebimento para remessas recebidas
- Acesso liberado para Pessoa Jurídica (para produto de remessas)
A ferramenta está disponível para atualização na loja de aplicativos Apple Store e Google Play Store.
Sobre o Rendimento Câmbio
Com mais de 55 anos de experiência e somando mais de 3 milhões de clientes atendidos em toda a sua história, o Rendimento Câmbio oferece soluções completas em câmbio com moeda estrangeira em espécie, cartões de viagem internacionais e remessas internacionais. A instituição possui um pacote completo de APIs e White Label para parceiros que queiram ofertar soluções cambiais e incrementar seu portfólio em sites ou e-commerces. O Rendimento Câmbio é certificado pela ABRACAM, comprovando seu compromisso com as melhores práticas de mercado e a excelência operacional. Para mais informações, acesse o site.
Informações para a imprensa:
Golin PR – [email protected]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889097/Rendimento.jpg
