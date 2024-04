Após chegada ao Brasil, Groovinads projeta marco de R$ 1 bilhão em receitas geradas por campanhas

SÃO PAULO, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Groovinads, uma solução integral de mídia programática com inteligência artificial que ajuda marcas a serem relevantes junto a suas audiências, prevê atingir o marco de 1 bilhão de reais em receitas geradas por meio de suas campanhas, em 2024. A empresa, que já acumula 14 anos de operação desde sua fundação na Argentina, deve atingir 200 milhões de reais de faturamento, somente este ano. A chegada ao Brasil, em janeiro, somada à consolidação nos mercados colombiano, argentino e mexicano, são peças-chave para a conquista.

A empresa, que planeja continuar sua expansão na América Latina nos próximos anos, também está investindo fortemente na contratação de talentos. A mais recente foi Paulo Alvarenga, diretor de vendas. O executivo, com mais de 15 anos de experiência e passagens por Taboola, Criteo e RTB House, tem como parceiro Renato Maria, Country Manager, que possui vasta experiência em big techs, como Google e Facebook, além da Globo. Estima-se que as contratações cheguem a 10 profissionais até o final do ano.

Com mais de 35.000 campanhas publicitárias criadas e veiculadas em 15 países, a Groovinads já gerou cerca de 500 bilhões de impressões ao longo de sua trajetória para as mais de 7 mil marcas atendidas. Em sua carteira de clientes, estão gigantes como Carrefour, L'Oréal, Puma, Publicis e Danone.

Equipada com tecnologias proprietárias DCO, DSP e DMP, a empresa tem demonstrado seu investimento em inovação, oferecendo soluções personalizadas que se adaptam com precisão às necessidades de cada cliente. Essa abordagem permite campanhas mais eficazes e relevantes tanto em performance quanto em branding, posicionando a Groovinads como uma parceira estratégica indispensável na publicidade digital.

Comprometida com o desenvolvimento de toda a indústria latino-americana, a Groovinads formaliza, nesta sexta-feira (12), sua associação ao IAB Brasil.

"Como pioneiros em mídia programática na América Latina, temos um profundo entendimento da região, e seus desafios. Nossa equipe é composta por profissionais dedicados, que se envolvem profundamente com os resultados de cada projeto e trabalham em estreita colaboração com nossos clientes para assegurar que todas as demandas de cada campanha sejam atendidas com êxito. Além de buscar o crescimento de nosso negócio e o sucesso de nossos clientes, estamos comprometidos com o desenvolvimento do ecossistema de mídia programática. Esperamos contribuir significativamente como catalisadores deste mercado, promovendo a tecnologia de mídia programática no cenário global," enfatiza Renato Maria.

FONTE Groovinads