Aposentadoria dos servidores virou alvo de apostas arriscadas -- PL de Fábio Teruel cria freio definitivo

Notícias fornecidas por

Deputado Fábio Teruel

25 nov, 2025, 19:30 GMT

 

Nova regra garante transparência nos fundos de pensão, cria trava contra investimentos arriscados e responsabiliza gestores que colocarem o dinheiro do servidor em risco

BRASILIA, Brasil, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Aposentadoria não é aposta. Esse é o espírito do Projeto de Lei apresentado pelo deputado Fábio Teruel (MDB/SP), que cria regras rígidas de segurança, transparência e responsabilidade na aplicação do dinheiro dos servidores públicos. A proposta mira diretamente as operações arriscadas e até fraudulentas que transformaram fundos de previdência em verdadeiros "cassinos financeiros", gerando prejuízos bilionários em todo o país.

Nos últimos anos, escândalos estouraram por todos os lados — o mais recente envolve um banco que, segundo a Polícia Federal, causou um rombo de R$ 12 bilhões no sistema financeiro. Parte desse prejuízo veio justamente de aplicações feitas com recursos que deveriam estar garantidos para pagar aposentadorias e pensões.

Teruel afirma que o PL 5944/2025 chega para dar um basta: "É urgente passar um pente fino nisso tudo e devolver segurança ao servidor. O dinheiro da aposentadoria não pode ficar nas mãos de quem arrisca demais, esconde informações ou toma decisões irresponsáveis. A regra é clara: transparência total e responsabilidade com o patrimônio do trabalhador".

O que muda com o PL?

  • Adeus às aplicações perigosas: Fica proibido investir em produtos arriscados, sem garantia ou sem classificação mínima de risco.
  • Fim da "aposta em cavalo único": O projeto limita a 5% o valor que um RPPS pode aplicar em um único emissor privado. Isso impede que a quebra de uma empresa gere rombos gigantes, como tem acontecido.
  • Transparência total: Os fundos terão que divulgar mensalmente, em portal, para o servidor saber onde e como o dinheiro está aplicado, incluindo risco e rentabilidade.
  • Gestores sob vigilância: Quem administrar mal, agir com dolo ou negligência poderá responder civil, administrativa e penalmente. Auditoria externa anual obrigatória vai checar tudo.
  • Sistema Nacional de Alerta: Uma ferramenta do Ministério da Previdência vai acompanhar tudo em tempo real e avisar os Tribunais de Contas quando houver risco ou irregularidade.

Para Teruel, a lei coloca o servidor no centro: "Servidores não podem ter sua segurança sacrificada por erros, pressões políticas ou crimes. Defender o servidor aposentado é fazer justiça social. Esta lei é uma proteção ao patrimônio público e um respeito à dignidade de quem serviu ao país", finaliza o deputado, que convoca os servidores a apoiarem o projeto para que ele caminhe de forma célere na Câmara e seja aprovado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832138/FOTO_Prote__o_fundo_de_Pens_o___Divulga__o.jpg

FONTE Deputado Fábio Teruel

Da mesma fonte

Fim da Chantagem Digital? Lei do Deputado Fábio Teruel Traz Esperança para Mulheres

Fim da Chantagem Digital? Lei do Deputado Fábio Teruel Traz Esperança para Mulheres

Ela amava. Confiava. Mas quando o relacionamento terminou, a confiança virou chantagem. Na palma da mão, o agressor guardava fotos e vídeos íntimos e ...
More Releases From This Source