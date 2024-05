Approach Tecnologia mira no setor Privado e prevê crescimento de 30% de faturamento neste ano

Conhecida por sua vasta atuação junto ao setor Público, empresa catarinense cria área de Enterprise e dá foco no mercado privado com previsão de expansão em Vendas

SÃO PAULO, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Approach Tecnologia, integradora de soluções de tecnologia para cibersegurança, conectividade e data center, acaba de criar uma área de Negócios focada no setor Privado a fim de expandir sua atuação junto às médias e grandes empresas no Brasil. Com contratação de executivos focados no Enterprise e com a abertura de escritório comercial em São Paulo, a Approach Tecnologia objetiva crescer em 30% seu faturamento de R$ 100 milhões obtido no ano de 2023, além da expectativa de atingir a meta de receita de R$25 milhões no setor privado ainda em 2024.

José Patriota, CEO da Approach Tecnologia

Para alcançar esse objetivo, a companhia catarinense está investindo em um plano de reposicionamento de seus líderes que inclui as contratações de José Patriota, vindo da Nutanix para ocupar o cargo de CEO; de Sérgio Dias que, após realizar projetos de sucesso na IBM e Kyndryl, assume o cargo de diretor-comercial para o Setor Privado. Ainda, Jefferson Timo, executivo com experiência em empresas como Hikvision e Axis, assume a diretoria comercial para Governo. Além destas iniciativas, a empresa estará presente em eventos (nacionais e internacionais), está investindo em marketing em diversas frentes e deverá anunciar novas parcerias tecnológicas em breve.

"Nós estabelecemos ao longo desses oito anos uma sólida parceria com diversos órgãos do governo em inúmeros projetos que impulsionaram a transformação digital junto ao setor público. Foram dezenas de projetos complexos e de altíssima tecnologia em segurança da informação, hiperconvergência, conectividade e outros que desde 2016 veem impactando positivamente os cidadãos de vários Estados brasileiros. Agora vamos com metas ambiciosas em direção ao setor privado com uma equipe altamente capacitada e certificada", explica Kent Johann Modes, sócio-fundador da Approach Tecnologia.

O executivo ressalta ainda que, inicialmente, o foco da empresa está voltado para os segmentos Financeiro e de Saúde os quais já possuem projetos em andamento, mas o plano é expandir para outras verticais.

FUNDAÇÃO DA EMPRESA

A Approach Tecnologia foi fundada em 2016, em Florianópolis (SC) pelos sócios Kent Johann Modes, trazendo experiência técnica, e Odilon Heitich, para comandar o comercial. Na época, dois jovens com carreiras bem-sucedidas no mercado de TI, mas com um viés bastante empreendedor e um grande desejo de investir no próprio negócio.

O objetivo da empresa era oferecer projetos de Conectividade, Colaboração, Data Center, Segurança da Informação e Segurança Eletrônica para o setor de governo.

No Business Plan inicial, a meta era atuar com o setor público, contando com cerca de 12 colaboradores. Hoje, oito anos depois, já bastante conhecida no segmento inicial, a empresa conta com 46 funcionários e cerca de 300 clientes atendidos. Entre os principais clientes estão Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Via, Comgás, Instituto Nacional do Câncer, Secretaria de Finanças de São Paulo.

PORTFÓLIO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Atualmente, a empresa possui parcerias tecnológicas e trabalha com o portfólio de grandes marcas para realizar seus projetos, com destaque para alianças com os fabricantes Tenable, Nutanix, F5, Cyberark, Veeam, Exagrid, Parallels, Ruckus, HPE Aruba, Forescout, Milestone, AXIS, Palo Alto Networks, entre outros que complementam a demanda dos clientes.

A Approach é pautada na formação e capacitação pessoal de seu time, seguindo a filosofia de preparo intelectual do co-fundador, Kent Modes, "nós oferecemos um serviço diferenciado, incentivando nosso pessoal a especialização e certificação para atingir o nível técnico de venda e pós-venda equivalente ao dos fabricantes com os quais temos alianças. Além disso, a cultura da empresa é manter os colaboradores no longo prazo com grandes possibilidades de crescimento técnico e comercial".

Ao longo de 2024, a Approach Tecnologia realizará ativações de marketing em aeroportos e pontos estratégicos na cidade de São Paulo. Também, está patrocinando o piloto Iago Garcia, que disputa o campeonato da Porsche Cup 2024.

Sobre a Approach Tecnologia

Fundada em 2016 em Florianópolis (SC), a Approach Tecnologia é uma integradora que atende ao setor público e privado com serviços e soluções de alta tecnologia para Segurança da Informação, Conectividade, Data Center e Segurança Eletrônica. A empresa tem sede em Florianópolis, escritório em São Paulo e opera com fabricantes como Tenable, Nutanix, F5, Cyberark, Veeam, Exagrid, Parallels, Ruckus, HPE Aruba, Forescout, Milestone, AXIS, Palo Alto Networks e outros que complementam suas soluções e serviços. A companhia tem em sua carteira de clientes mais de 300 organizações públicas e privadas. Para mais informações, visite: approachtec.com.br

