Aprosoja-PR leva os temas sustentabilidade e inovação no projeto "Caminhos da Soja"

Produtores do Paraná poderão se inscrever gratuitamente para os eventos que ocorrem em agosto

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Com o intuito de discutir os desafios e as oportunidades da descarbonização na cadeia produtiva da soja, além de apresentar soluções inovadoras para a safra 2024/2025, um renomado grupo de especialistas se reunirá no evento itinerante "Caminhos da Soja 2024", cujo tema central é "Carbono na Agricultura: Um Novo Conceito de Produção Sustentável de Soja".

O circuito realizado pela Aprosoja Paraná, que conta com o patrocínio da Bayer, através da Intacta2 Xtend, e da Embrapa, ocorrerá entre os dias 26 e 30 de agosto de 2024 e passará por cinco cidades do Estado: Assis Chateaubriand, Nova Aurora, Palotina, Toledo e Juranda.

Aos produtores que quiserem participar a inscrição é grátis e poderá ser feita via plataforma Sympla. Confira abaixo os detalhes do encontro e os temas que serão abordados:

Painéis e programação:

No evento, serão apresentados três painéis: o Painel Descarbonização da Cadeia da Soja, com Ana Carolina Guedes da Bayer, que abordará práticas e tecnologias para a redução das emissões de carbono na cadeia produtiva; o Painel Mercado e Clima, com Fabio Meneghin da Veeries Consultoria, que trará análises sobre previsões climáticas e tendências de mercado para o próximo ciclo de produção de soja; e o Painel Soja Baixo Carbono, com Roberta Carnevalli, Henrique Debiasi e Marco Antônio Nogueira da Embrapa Soja, que discutirá como a produção de soja pode contribuir para a mitigação das mudanças climáticas e atender às novas demandas do mercado global.

Assis Chateaubriand-PR

Data: 26 de agosto

Horário de início: 19h

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand. Avenida Cívica, s/n

Clique aqui para se inscrever

Nova Aurora-PR

Data: 27 de agosto

Horário de início: 19h

Local: Aercol Nova Aurora. Rodovia BR 369, Km 444, Zona Rural

Clique aqui para se inscrever

Palotina-PR

Data: 28 de agosto

Horário de início: 19h

Local: ASFUCA Palotina. Avenida Shirley Saurin, 1801 - Ouro Verde

Clique aqui para se inscrever

Toledo-PR

Data: 29 de agosto

Horário de início: 19h

Local: Auditório da PUC Toledo. Avenida União, 500 - Vila Becker

Clique aqui para se inscrever

Juranda-PR

Data: 30 de agosto

Horário de início: 19h

Local: Arcam Juranda. 64, R. Tibiriçá, 2

Clique aqui para se inscrever

FONTE Aprosoja Paraná