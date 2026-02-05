Ar-condicionado LG: como a inteligência artificial está mudando o conforto e ajudando a economizar energia em casa

Com avanços em inteligência artifical e eficiência energética, a marca mostra como os equipamentos deixam de ser apenas refrigeração e passam a atuar como sistemas inteligentes de gestão do clima em casa

SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O ar-condicionado deixou de ser apenas um equipamento acionado nos dias mais quentes para se tornar um sistema inteligente de gestão de clima, consumo e bem-estar dentro de casa. A LG Electronics do Brasil acompanha essa transformação ao investir em inteligência artificial, eficiência energética e soluções que simplificam a jornada do consumidor, da compra à instalação.

Esse movimento acompanha discussões globais do setor, frequentemente debatidas em eventos internacionais como a AHR Expo, que reúnem especialistas para apresentar os rumos da climatização em escala mundial e apontam para um cenário em que conforto térmico e gestão de energia caminham juntos.

Hoje, com a aplicação de inteligência artificial, o ar-condicionado passa a operar de forma mais autônoma. Os modelos com tecnologia AI conseguem ajustar automaticamente seu funcionamento, entender padrões de uso e evitar desperdícios de energia sem exigir intervenção constante do usuário. O equipamento deixa de operar de forma rígida e passa a responder ao ambiente e ao comportamento da casa.

A evolução mais recente da tecnologia da LG chegou à versão 3.5, presente nos modelos AI Air, que ampliam a capacidade de aprendizado do aparelho, incluindo a automação da direção do vento e a personalização do funcionamento conforme as preferências de cada família. Na prática, o conforto deixa de estar associado à potência máxima constante e passa a ser resultado de estabilidade térmica com operação inteligente.

Economia de energia que acontece no uso real

A conta de luz é hoje um dos principais fatores na decisão de compra do consumidor. Nesse contexto, a tecnologia DUAL Inverter da LG se destaca ao utilizar rotores duplos que permitem funcionamento mais estável, reduzindo picos de energia e ciclos ineficientes.

Com recursos de monitoramento pelo aplicativo LG ThinQ®, o usuário pode acompanhar o consumo em tempo real, definir metas e ajustar limites de uso. Assim, a economia deixa de depender apenas de disciplina e passa a fazer parte do próprio sistema, que atua de forma automática para evitar desperdícios.

A conectividade também ganha protagonismo. Controlar o ar-condicionado pelo celular ou por voz não é apenas conveniência, mas uma forma de gestão do conforto térmico. Ligar antes de chegar em casa, ajustar à distância e integrar o aparelho à rotina doméstica contribuem para um uso mais racional de energia.

Confiança no longo prazo

Outro avanço está na jornada de compra. Já é possível adquirir o ar-condicionado na loja online oficial da marca e incluir a instalação no mesmo processo, reduzindo riscos técnicos e garantindo que a instalação adequada faça parte do desempenho do produto.

A durabilidade segue como fator decisivo. Os equipamentos da LG são desenvolvidos com foco em resistência e adaptação às condições de uso no Brasil.

"Hoje, o ar-condicionado já exerce um novo papel dentro de casa. Ele deixa de ser um equipamento reativo e passa a atuar como um sistema proativo de conforto inteligente e consumo consciente. Para o consumidor, isso significa mais controle, previsibilidade e eficiência na rotina. O que antes era apenas refrigeração agora faz parte da casa conectada", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

Esse compromisso também se reflete na política de garantia, que inclui 2 anos de cobertura total para peças e serviços em modelos residenciais elegíveis e 10 anos de garantia no compressor. Para o consumidor, isso representa mais previsibilidade e tranquilidade em um investimento de longo prazo.

A trajetória da marca no setor reforça esse posicionamento. A LG é a marca Nº 1 em ar-condicionado na América Latina por 10 anos consecutivos, segundo a Euromonitor International (2015–2024)[1], resultado de uma estratégia baseada em eficiência energética, durabilidade e inovação aplicada ao dia a dia.

