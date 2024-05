Arábia Saudita eleita presidente do Conselho Executivo da ALECSO até 2026

JEDDAH, Arábia Saudita, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Arábia Saudita foi eleita para presidir o Conselho Executivo da Organização Educacional, Cultural e Científica da Liga Árabe (ALECSO), selecionando seu representante e membro do Conselho Executivo, Sr. Moqbel Al-Moqbel, como presidente para o mandato 2024-2026. Esta decisão veio após uma votação maioritária, com 18 países a apoiarem a Arábia Saudita, dois países a votarem no candidato marroquino e um país a abster-se. Consequentemente, a Arábia Saudita liderará o Conselho Executivo da ALECSO pelo terceiro mandato consecutivo. O Catar foi eleito vice-presidente e o Reino Hachemita da Jordânia foi escolhido como relator.

Esta eleição seguiu-se à reunião do Conselho Executivo que teve lugar após a 27ª sessão da Conferência Geral, que terminou na sexta-feira (17 de Maio) em Jeddah, organizada pelo Comité Nacional Saudita para a Educação, Cultura e Ciência. Os membros do Conselho expressaram a sua gratidão pelos resultados positivos e pelo trabalho colaborativo alcançado durante os dois mandatos anteriores da Arábia Saudita, que abrangeram dois anos e dez meses.

A Conferência Geral da ALECSO também saudou a iniciativa da Arábia Saudita para o evento "Semana Árabe na UNESCO", elogiou a iniciativa e apelou aos países árabes para apoiarem e participarem no evento. Além disso, a conferência condenou a escalada do conflito em Israel.

A Conferência Geral apreciou a proposta da Arábia Saudita de formar uma comissão especial para desenvolver os mecanismos da Conferência Geral e aprovou a formação de tal comissão, presidida pela Arábia Saudita e incluindo quaisquer países árabes interessados. Aprovou também a inclusão de um ponto permanente da agenda sobre as condições educativas, culturais e científicas dos países que enfrentam conflitos, crises, catástrofes e emergências para o Conselho Executivo e a Conferência Geral.

A conferência apelou à ALECSO para desenvolver um plano de resposta para as condições educativas, culturais e científicas com base nos pedidos dos Estados-membros envolvidos em situações de conflitos, crises, catástrofes e emergências para avaliar as suas necessidades e os danos resultantes. Adicionalmente, aprovou a criação de uma unidade de parcerias e autofinanciamento dentro da estrutura organizacional da ALECSO, conforme proposta do Conselho Executivo da organização.

