沙特阿拉伯當選為 ALECSO 執行委員會主席至 2026 年
21 5月, 2024, 21:55 CST
沙特阿拉伯吉達2024年5月21日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯獲選為「阿拉伯聯盟教育、文化和科學組織」(Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, ALECSO) 執行委員會 (Executive Council) 主席，該國代表兼執行委員會成員 Hani bin Moqbel Al-Moqbel 先生獲選為 2024-2026 年任期主席。這是多數投票支持的決定，18 個國家支持沙特阿拉伯，兩個國家投票給摩洛哥候選人，而一個國家棄權。最後，沙特阿拉伯將連續第三屆領導 ALECSO 執行委員會。卡塔爾當選為副總裁，而約旦哈希姆王國獲選為報導員。
「沙特國家教育、文化與科學委員會」(Saudi National Committee for Education, Culture, and Science) 在吉達舉辦的「大會第二十七次會議」(27th session of the General Conference) 後，舉行這執行委員會選舉，該會議已於週五（5 月 17 日）結束。該執行委員會成員鳴謝沙特阿拉伯在過去兩個任期，即過去兩年十個月期間一直協作，並達成正面成果。
ALECSO 大會也歡迎和讚揚沙特阿拉伯舉辦「聯合國教科文組織阿拉伯週」(Arab Week at UNESCO) 活動的倡議，並呼籲阿拉伯國家支持和參與該活動。 此外，該會議還批評以色列衝突升級。
該大會讚賞沙特阿拉伯為制訂大會機制，而成立一個特別委員會的建議，並批准該特別委員會成立。這特別委員會由沙特阿拉伯擔任主席，並歡迎任何對此有興趣的阿拉伯國家參與。該大會還批准經歷衝突、危機、災難和緊急情況的國家的教育、文化和科學狀況，納入執行理事會與大會的常設議程項目。
該大會議邀請 ALECSO 根據相關成員國在衝突、危機、災難和緊急情況下的要求，制定教育、文化和科學情況的應變計劃，從而評估當地需求和所造成的損害。此外，該大會同意根據該組織執行委員會建議，在 ALECSO 組織架構內，成立多個合作夥伴和自負盈虧單位。
SOURCE The Saudi National Committee for Education, Culture, and Science
分享這篇文章