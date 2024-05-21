沙特阿拉伯當選為 ALECSO 執行委員會主席至 2026 年

新聞提供者

The Saudi National Committee for Education, Culture, and Science

21 5月, 2024, 21:55 CST

沙特阿拉伯吉達2024年5月21日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯獲選為「阿拉伯聯盟教育、文化和科學組織」(Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, ALECSO) 執行委員會 (Executive Council) 主席，該國代表兼執行委員會成員 Hani bin Moqbel Al-Moqbel 先生獲選為 2024-2026 年任期主席。這是多數投票支持的決定，18 個國家支持沙特阿拉伯，兩個國家投票給摩洛哥候選人，而一個國家棄權。最後，沙特阿拉伯將連續第三屆領導 ALECSO 執行委員會。卡塔爾當選為副總裁，而約旦哈希姆王國獲選為報導員。

「沙特國家教育、文化與科學委員會」(Saudi National Committee for Education, Culture, and Science) 在吉達舉辦的「大會第二十七次會議」(27th session of the General Conference) 後，舉行這執行委員會選舉，該會議已於週五（5 月 17 日）結束。該執行委員會成員鳴謝沙特阿拉伯在過去兩個任期，即過去兩年十個月期間一直協作，並達成正面成果。

ALECSO conference in Jeddah
ALECSO conference in Jeddah
ALECSO conference in Jeddah
ALECSO conference in Jeddah
ALECSO conference in Jeddah ALECSO conference in Jeddah

ALECSO 大會也歡迎和讚揚沙特阿拉伯舉辦「聯合國教科文組織阿拉伯週」(Arab Week at UNESCO) 活動的倡議，並呼籲阿拉伯國家支持和參與該活動。 此外，該會議還批評以色列衝突升級。

該大會讚賞沙特阿拉伯為制訂大會機制，而成立一個特別委員會的建議，並批准該特別委員會成立。這特別委員會由沙特阿拉伯擔任主席，並歡迎任何對此有興趣的阿拉伯國家參與。該大會還批准經歷衝突、危機、災難和緊急情況的國家的教育、文化和科學狀況，納入執行理事會與大會的常設議程項目。

該大會議邀請 ALECSO 根據相關成員國在衝突、危機、災難和緊急情況下的要求，制定教育、文化和科學情況的應變計劃，從而評估當地需求和所造成的損害。此外，該大會同意根據該組織執行委員會建議，在 ALECSO 組織架構內，成立多個合作夥伴和自負盈虧單位。

SOURCE The Saudi National Committee for Education, Culture, and Science