沙特阿拉伯當選為 ALECSO 執行委員會主席至 2026 年

沙特阿拉伯吉達2024年5月21日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯獲選為「阿拉伯聯盟教育、文化和科學組織」(Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, ALECSO) 執行委員會 (Executive Council) 主席,該國代表兼執行委員會成員 Hani bin Moqbel Al-Moqbel 先生獲選為 2024-2026 年任期主席。這是多數投票支持的決定,18 個國家支持沙特阿拉伯,兩個國家投票給摩洛哥候選人,而一個國家棄權。最後,沙特阿拉伯將連續第三屆領導 ALECSO 執行委員會。卡塔爾當選為副總裁,而約旦哈希姆王國獲選為報導員。

「沙特國家教育、文化與科學委員會」(Saudi National Committee for Education, Culture, and Science) 在吉達舉辦的「大會第二十七次會議」(27th session of the General Conference) 後,舉行這執行委員會選舉,該會議已於週五(5 月 17 日)結束。該執行委員會成員鳴謝沙特阿拉伯在過去兩個任期,即過去兩年十個月期間一直協作,並達成正面成果。