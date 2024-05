JEDDAH, Arábia Saudita, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Arctech assinou um contrato de arrendamento de terreno com a MODON da Arábia Saudita referente à construção da fábrica da Arctech em Jeddah, marcando uma nova fase do investimento na fábrica saudita da Arctech.

Arctech assina acordo de arrendamento de terreno com a MODON saudita, fortalecendo a produção no exterior (PRNewsfoto/Arctech) Cúpula Mundial da Energia do Futuro 2024 | Entrevista com a equipe de gestão da Arctech

A fábrica abrangerá cerca de 97,00 ㎡. Após a conclusão, ela se tornará a segunda base de produção da Arctech no exterior, depois de Gujarat, na Índia. Planejada para fabricar sistemas de rastreamento fotovoltaico de alta qualidade com capacidade de 3 GW, a fábrica pode fornecer projetos fotovoltaicos no mercado do Oriente Médio. Juntamente com a cadeia de suprimento global da Arctech, a produção localizada permite uma capacidade de entrega local de 10 GW, reforçando a resiliência da cadeia de suprimento no exterior.

A fábrica da Arctech em Jeddah impulsionará o desenvolvimento da cadeia da indústria fotovoltaica local e aumentará as oportunidades de emprego, impactando positivamente o desenvolvimento econômico sustentável da Arábia Saudita. Esse acordo significa um novo começo para a Arctech quanto a implementar a iniciativa de cooperação "Belt and Road". A Arctech continuará defendendo a sua estratégia de globalização "tornar-se global, misturar-se e ser integrada", contribuindo para o desenvolvimento sustentável global.

Na Cúpula Mundial de Energia do Futuro 2024 em Abu Dhabi, de 16 a 18 de abril, a Arctech apresentou produtos, incluindo o sistema de rastreamento "SkyWings" de acionamento multiponto de linha dupla e a solução BIPV fotovoltaica completa e de armazenamento fora da rede, demonstrando as tecnologias líderes da indústria.

O SkyWings apresenta um design de transmissão bidirecional patenteado que alcança rastreamento paralelo de duas fileiras, com adaptabilidade de inclinação de 25% e tolerância de instalação em fileiras adjacentes aumentada em 15%, oferecendo aos clientes maior estabilidade, ganhos de potência e economia em terrenos desafiadores e condições adversas como secas e tempestades de areia. Neste ano, a primeira fase de um projeto de 1 GW no Uzbequistão usando o SkyWings alcançou conexão à rede , permitindo maior capacidade de instalação no mesmo terreno, reduzindo instalações de estacas em 20%, diminuindo os custos de estacas pré-fabricadas em aproximadamente 20% e cortando custos de EPC em aproximadamente 2%.

Enfrentando desafios de design de grandes módulos, o SkyLine II, o SkySmart II e o SkyWings da Arctech adotam o acionamento multiponto para um ângulo de retenção ideal de 0°, reduzindo os riscos de microfissuras. O design do tubo de torque triplo D aumenta ainda mais a estabilidade, minimiza as cargas de vento e reduz os custos de instalação, acomodando as necessidades de módulos grandes em condições complexas.

A Arctech também apresentou sua solução BIPV fotovoltaica com armazenamento fora da rede, integrando sistemas fotovoltaicos e de armazenamento de energia. Com capacidade de montagem modular, isolamento acústico, isolamento e realocação, a solução pode ser personalizada para diversos cenários, como escritórios e residências.

Seguindo em frente, a Arctech continuará fornecendo tecnologias de ponta, produtos excepcionais e serviços de primeira linha para clientes do Oriente Médio e globalmente, contribuindo continuamente para o desenvolvimento da energia verde na região.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399852/Arctech_Signs_Land_Lease_Agreement_Saudi_MODON_Strengthening_Overseas_Production.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=jpYWXM1pc38

FONTE Arctech