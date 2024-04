Arctech zawiera umowę dzierżawy gruntów z saudyjskim MODON, intensyfikując produkcję zagraniczną

JEDDAH, Arabia Saudyjska, 30 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Arctech podpisała niedawno umowę dzierżawy gruntu z firmą MODON z Arabii Saudyjskiej obejmującą budowę fabryki Arctech w Jeddah, wyznaczając tym samym kolejny etap inwestycji w zakłady produkcyjne w Arabii Saudyjskiej.

Zakład będzie miał powierzchnię około 97,00 m2. Wraz z jego ukończeniem stanie się on drugą zagraniczną bazą produkcyjną Arctech po Gujarat w Indiach. Obiekt jest przeznaczony do produkcji zaawansowanych systemów śledzenia fotowoltaicznego o mocy 3 GW i może być wykorzystywany w instalacjach fotowoltaicznych na Bliskim Wschodzie. Dzięki powiązaniu z międzynarodowym łańcuchem dostaw miejscowa produkcja zapewnia lokalną zdolność dostaw na poziomie 10 GW, przyczyniając się do zwiększenia odporności łańcucha dostaw za granicą.

Należący do Arctech zakład produkcyjny w Jeddah będzie stymulować rozwój miejscowego przemysłu fotowoltaicznego i zwiększy możliwości zatrudnienia, pozytywnie wpływając na zrównoważony rozwój gospodarczy Arabii Saudyjskiej. Zawarte porozumienie oznacza dla spółki nowy początek realizacji inicjatywy współpracy „Pasa i Szlaku". Firma będzie kontynuować swoją strategię „globalizacja, integracja i integracja", przyczyniając się do światowego zrównoważonego rozwoju.

Podczas Światowego Szczytu Energii Przyszłości 2024 w Abu Zabi odbywającego się w dniach 16-18 kwietnia Arctech zaprezentował swoje produkty, w tym dwurzędowy, wielopunktowy system śledzenia „SkyWings" oraz kompleksowe rozwiązanie BIPV PV z funkcją magazynowania energii, demonstrując najnowocześniejsze technologie w branży.

Technologia SkyWings charakteryzuje się opatentowaną dwukierunkową konstrukcją przekładni, która zapewnia dwurzędowe równoległe śledzenie z możliwością dostosowania nachylenia o 25% i zwiększoną o 15% tolerancją instalacji sąsiedniego rzędu, oferując użytkownikom większą stabilność, współczynnik wzmocnienia mocy i efektywność kosztową w wymagających warunkach terenowych i środowiskowych, takich jak susze i burze piaskowe. Wykorzystując technologię SkyWings, pierwsza faza uzbeckiego projektu o mocy 1 GW uzyskała w tym roku podłączenie do sieci, umożliwiając wyższą wydajność instalacji na tym samym terenie, redukując instalację słupów o 20%, obniżając koszty prefabrykowanych słupów o ~20% i obniżając koszty EPC o ~2%.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z projektowaniem dużych modułów, technologie SkyLine II, SkySmart II i SkyWings autorstwa firmy Arctech wykorzystują napęd wielopunktowy do uzyskania optymalnego kąta schowania 0°, zmniejszając ryzyko mikropęknięć. Konstrukcja potrójnej rury dynamometrycznej D dodatkowo zwiększa stabilność, minimalizuje obciążenia wiatrem i obniża koszty instalacji, dostosowując się do potrzeb złożonych systemów w niesprzyjających warunkach.

Firma Arctech zaprezentowała również swoje rozwiązanie BIPV typu instalacja fotowoltaiczna plus magazynowanie energii, integrujące systemy fotowoltaiczne i magazynowania energii. Dzięki modułowemu montażowi, wygłuszeniu, izolacji i możliwości relokacji można go dostosować do różnorodnych potrzeb, takich jak biura i domy.

Patrząc w przyszłość, Arctech zamierza nadal dostarczać najnowocześniejsze technologie, unikatowe produkty i najwyższej jakości usługi na rzecz klientów z Bliskiego Wschodu i całego świata, nieprzerwanie przyczyniając się do rozwoju ekologicznej transformacji energetycznej w regionie.

