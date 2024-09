Arctech SkyLight, novo rastreador solar personalizado para o mercado da América Latina, conquista novos pedidos

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Arctech, fornecedora líder mundial de soluções de rastreamento solar, racking e BIPV, revelou sua mais recente inovação: o SkyLight, um rastreador que promete revolucionar o setor de energia solar. O lançamento ocorreu durante um evento exclusivo no dia 26 de agosto, chamado SkyLight Solar Synergy, realizado em parceria com a JA Solar e a Solis – renomadas fabricantes de módulos solares e inversores, respectivamente.

O sistema de rastreamento solar de fileiras duplas 1P Linked Dual-row Solar Tracking System SkyLight é projetado com um mecanismo de acionamento de ponto único, voltado para regiões de baixa velocidade do vento, especialmente no mercado latino-americano. Ele oferece uma combinação ideal de confiabilidade, segurança, estabilidade e custo-benefício.

Equipado com acionamentos de giro autodesenvolvidos que permitem um ângulo operacional de ±60° com precisão de rastreamento ≤0,2°, o SkyLight demonstra desempenho consistente e confiável ao longo de seu ciclo de vida. Além disso, o design do mecanismo de acionamento de ponto único reduz o número de componentes em comparação com rastreadores solares convencionais, resultando em uma diminuição nos custos de produção.

Ademais, com a incorporação de novos rolamentos de polímero de design dividido, que eliminam o rosqueamento e a calibração do tubo, o SkyLight reduz significativamente o tempo de instalação em 30% e corta os custos de instalação e manutenção em 10%. Os conectores do SkyLight, feitos de material de alto polímero, conectam-se internamente ao tubo de torque, proporcionando um ajuste mais preciso e reduzindo os custos de instalação em 30%. O tubo de torque quadrado inovador, com cantos arredondados, acentua a capacidade de flexão e torção do SkyLight, minimizando o uso de aço.

Funcionando como um rastreador solar de acompanhamento de terreno, o SkyLight reduz efetivamente a terraplenagem de corte e aterro em aproximadamente 50%, resultando em menores custos de construção e interrupção mínima do solo e da vegetação, otimizando os benefícios ecológicos. Com sua alta adaptabilidade a terrenos de até 20% de declive NS, o SkyLight oferece tolerância a falhas de até 15% para fundações de fileiras adjacentes, o que aumenta as taxas de utilização do solo e a capacidade de instalação, acomodando diversos cenários.

Além disso, o algoritmo inteligente de IA de terceira geração da Arctech permite que o SkyLight alcance uma superposição de ganho de geração de energia de até 8%, maximizando a produção de energia e reduzindo o LCOE.

O Sr. Cai Hao, presidente da Arctech, declarou: "O lançamento do SkyLight marca um momento crucial para nossa empresa e para a indústria solar. Estamos orgulhosos de apresentar um produto que não apenas atende, mas excede as demandas dos projetos solares modernos, oferecendo eficiência, confiabilidade e sustentabilidade incomparáveis. O SkyLight é uma prova do nosso compromisso contínuo em impulsionar a inovação no setor solar."

Após o lançamento do SkyLight, a Arctech garantiu pedidos para esta solução inovadora durante a Intersolar South America 2024. Além de dois projetos que implementarão o SkyLight — um projeto de 468 MW na Bahia, Brasil, e uma iniciativa do Pacote DG II com capacidade de 160 MW localizada na região Nordeste do Brasil — a Arctech também assegurou outro projeto: o SkyLine II, de 236 MW, situado em Mendoza, Argentina.

Com o lançamento do SkyLight, a Arctech reafirma seu compromisso em liderar a transformação do mercado solar, oferecendo produtos que não apenas acompanham, mas definem as tendências globais em inovação e sustentabilidade.

