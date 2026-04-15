Arlequim e NVIDIA promovem encontro em Curitiba para debater o papel da IA na transformação das empresas

Evento reuniu executivos e lideranças de tecnologia para discutir infraestrutura, produtividade e o novo papel estratégico da TI nos negócios

CURITIBA, Brasil, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Arlequim Technologies promoveu, na noite da última terça-feira (14), em Curitiba, encontro com executivos e empresários da capital paranaense para discutir os impactos da Inteligência Artificial no ambiente corporativo. Realizado em parceria com a NVIDIA, o evento reuniu profissionais de tecnologia — entre eles CTOs, diretores, gerentes e coordenadores de TI — para uma conversa sobre os desafios e oportunidades da adoção de IA nas empresas na era da produtividade.

O debate teve como ponto central a adoção de ferramentas de IA nas organizações e a necessidade de ter uma base tecnológica robusta, segura e preparada para lidar com a maior demanda computacional envolvida no movimento. "As empresas precisam ter em mente que não basta querer usar a IA, é preciso contar com infraestrutura apropriada para que as ferramentas adicionem valor real à operação", avalia o diretor Comercial para o Mercado Corporativo da Arlequim, Ricardo Montanher.

Nesse contexto, o executivo destaca o computador virtual como aliado das empresas que buscam ampliar produtividade, acelerar processos e reduzir gargalos técnicos que ainda travam a ampla adoção de soluções "AI First". Entre os usos mais comuns no dia a dia corporativo estão automação de processos, atendimento ao cliente, análise de riscos, previsão de demanda, manutenção preditiva e apoio à tomada de decisão.

Outro ponto abordado no encontro foi a necessidade de reposicionar a área de TI dentro das empresas. À medida que cresce a pressão por inovação, times técnicos passam a ser cada vez menos cobrados apenas por "manter tudo funcionando" e cada vez mais chamados a contribuir com estratégia, eficiência e competitividade. Para isso, é preciso reduzir o peso das rotinas operacionais, com atualizações, correções e manutenção de parques tecnológicos.

"Quando a infraestrutura deixa de ser a maior demanda diária, a área de TI ganha espaço para atuar de forma mais estratégica, olhando para inovação, produtividade e o futuro do negócio", afirma Montanher.

A realização do encontro em Curitiba reforça a importância do Paraná para a operação da Arlequim. Com sede na capital paranaense, a companhia mantém um programa recorrente de visitas presenciais, onde clientes podem conhecer o Centro de Operações e entender de perto como funcionam as rotinas voltadas à garantia de continuidade do negócio com ações preditivas e de melhoria contínua.

A agenda reuniu representantes de empresas de diferentes segmentos, como logística, saúde, tecnologia, financeiro, varejo, serviços, construção e automotivo, refletindo como o debate sobre IA deixou de estar restrito a nichos e passou a ocupar espaço concreto nas decisões de negócio de diferentes mercados.

Além de apresentar sua visão sobre o tema, a Arlequim reforçou seu posicionamento em governança e no uso responsável da tecnologia. A empresa foi a primeira da América Latina a conquistar a certificação ISO/IEC 42001, voltada a Sistemas de Gestão de Inteligência Artificial, reconhecimento que atesta boas práticas de governança, controle e gestão no uso de ferramentas baseadas em IA.

Sobre a Arlequim Technologies S.A.

Arlequim é a empresa brasileira que revoluciona a forma de usar computadores ao oferecer a solução de DaaS – Desktop as a Service – capaz de ativar computadores de alto desempenho dentro de máquinas simples, com mais velocidade de processamento, memória, armazenamento e mobilidade a seus usuários. A adoção de computadores virtuais, incentivada pela Arlequim, reduz o impacto ambiental nas cidades devido à menor produção de lixo eletrônico. Sediada em Curitiba, a empresa atua em todo o território nacional, com serviços de virtualização para o mercado corporativo e governamental. No varejo, o foco é o público gamer que consegue transformar qualquer PC em uma supermáquina para jogar com o Arlequim Gamer.

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FONTE Arlequim