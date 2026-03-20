Arlequim Technologies é uma das grandes marcas do Paraná em publicação empresarial

Empresa curitibana de computação em nuvem integra o livro Paraná – Grandes Marcas – Volume II, lançado nesta quinta (19), na sede da FIEP

CURITIBA, Brasil, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Arlequim Technologies, empresa curitibana especializada no fornecimento de computadores virtuais como serviço ou Desktop as a Service (DaaS), foi selecionada para integrar o Paraná – Grandes Marcas – Volume II, publicação multiplataforma do Grupo AMANHÃ que reúne empresas representativas da identidade empreendedora do Paraná.

O livro, com 318 páginas e tiragem de 10 mil exemplares, apresenta estudos de caso de empresas escolhidas por sua contribuição com o desenvolvimento econômico e social do estado. A participação de cada empresa envolve um perfil editorial de quatro páginas e um vídeo institucional que será distribuído nos canais digitais do projeto. O lançamento oficial aconteceu na quinta (19) na sede da FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em Curitiba, com a presença de lideranças empresariais e acadêmicas.

O perfil da Arlequim tem como título "O futuro da computação acontece no Paraná". O estudo de caso percorre desde a fundação da empresa em 2021, no fim da pandemia de COVID-19, até o crescimento que a posicionou como líder em virtualização computacional na América Latina.

"Atendemos a todo o Brasil, mas nossa origem é paranaense e fazer parte desta publicação é uma reverência às nossas raízes", afirma Haroldo Jacobovicz, fundador e presidente do Conselho de Administração da Arlequim Technologies. Para ele, a publicação reforça a responsabilidade da empresa em realizar seu propósito corporativo, de democratizar a melhor experiência digital e impulsionar o desenvolvimento por meio de novas tecnologias. "Ampliar o acesso à virtualização de computadores para melhorar produtividade, mobilidade, segurança e ampliar oportunidades é o que nos mantém focados", resume Jacobovicz.

O modelo DaaS da Arlequim permite acessar ambientes de computação de alto desempenho por meio de dispositivos defasados ou básicos, sem investimento em hardware local. A empresa atende clientes do setor privado em múltiplos segmentos e tem participado de licitações em diferentes instâncias da administração pública, implementando a tecnologia em várias redes públicas de ensino para as quais a atualização da infraestrutura física de computação continua a ser uma barreira à inclusão digital e à modernização da educação.

A empresa adota a governança corporativa como um dos pilares para crescer com qualidade e ao longo dos anos obteve cinco certificações ISO que permanecem ativas — ISO 27001 (segurança da informação), ISO 27701 (gestão da privacidade/LGPD), ISO 14001 (gestão ambiental), ISO 9001 (gestão da qualidade) e ISO 42001 (gestão de inteligência artificial) — além do Selo GHG Protocol e do Selo Clima Paraná por suas práticas de preservação ambiental. Também é reconhecida com a certificação Great Place to Work (GPTW) pelo clima organizacional vigente nos seus escritórios.

O Paraná – Grandes Marcas – Volume II reúne mais de cinquenta empresas do estado e será distribuído nos formatos físico e digital para empreendedores, líderes empresariais e a comunidade acadêmica em todo o Brasil.

Sobre a Arlequim Technologies S.A.

Arlequim é a empresa brasileira que revoluciona a forma de usar computadores ao oferecer a solução de DaaS – Desktop as a Service – capaz de ativar computadores de alto desempenho dentro de máquinas simples, com mais velocidade de processamento, memória, armazenamento e mobilidade para os usuários. A adoção de computadores virtuais, incentivada pela Arlequim, reduz o impacto ambiental nas cidades devido à menor produção de lixo eletrônico. Sediada em Curitiba, a empresa atua em todo o território nacional, com serviços de virtualização para o mercado corporativo e governamental. No varejo, o foco é o público gamer que consegue transformar qualquer PC em uma supermáquina para jogar com o Arlequim Gamer.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/arlequimtech

Instagram: https://www.instagram.com/arlequimtech/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938951/Ricardo_Montanher____Diretor_Comercial_02.jpg

FONTE Arlequim Technologies