Armazenaí powered by Luft atenua dor de crescimento dos sellers online

Logtech do Grupo Luft chega para atender demanda crescente das lojas nas principais plataformas de vendas online no país

CAJAMAR, Brasil, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O cenário para plataformas de vendas online (marketplaces) e lojas (sellers) para os próximos anos é de aumento de faturamento. Segundo a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), a perspectiva é de R$ 273 bilhões em 2027. Neste panorama, chega ao mercado a logtech Armazenaí, nova aposta do Grupo Luft que promete movimentar o mercado de vendas online.

André Maia e Gustavo Barbosa, cofundadores da Armazenaí powered by Luft

Com expertise operacional nos marketplaces, a logtech proporciona uma estrutura robusta de fulfillment para atender sellers que buscam profissionalizar suas operações. Com acuracidade e elevado padrão de atendimento, a logtech é a plataforma ideal para pequenos e médios varejistas acessarem o nível de serviço conquistado por décadas de experiência em Logística para grandes operações do e-commerce.

Neste cenário de crescimento do varejo eletrônico, os marketplaces, com seus serviços logísticos disponíveis para vendedores parceiros – como Mercado Livre Full e Amazon FBA –, devem continuar ganhando representatividade nas vendas.

"A Armazenaí surge como uma resposta à necessidade atual dos sellers, trazendo tecnologia para atender tanto o B2C (business to consumer, ou seja, quando a venda é feita para o consumidor final), quanto o abastecimento dos serviços logísticos Full dos marketplaces, através de serviços de preparação (prep services), um conceito ainda não tão difundido no Brasil", explica André Maia, Cofundador da Armazenaí.

Omni fulfillment

"O futuro da logística para e-commerce é multicanal. A variedade de canais e de modalidades dentro de cada canal faz com que se torne cada vez mais complexo e caro lidar com a logística dentro da própria empresa, como operação própria. Por isso, os operadores logísticos têm que inovar e se renovar. Chamamos essa necessidade de lidar logisticamente com os múltiplos canais de omni fulfillment e a Armazenaí surge para simplificar esse processo da gestão logística e dos múltiplos canais, como um todo. Com isso, os sellers conseguem se beneficiar de uma operação logística profissional e flexível, que destrava o crescimento e proporciona tempo para o empreendedor focar em estratégias de preço, produto, marca e marketing", diz Gustavo Barbosa, cofundador da Armazenaí.

Controle de custos

André aponta que o diferencial tecnológico proporciona acessibilidade e autonomia aos clientes. "É a primeira solução de fulfillment que consegue atender todos os principais canais e é especializada em marketplace no Brasil," afirma. "É possível saber de antemão, por exemplo, quanto custa enviar cada tipo de produto para cada diferente canal. Há quem atenda B2C e B2B, mas a Armazenaí é a única especializada nos fulls dos marketplaces – que operam 24/7 e incluem armazenamento em estoque, preparo do pacote e envio no mesmo dia ou no dia seguinte ", completa.

Sobre a Armazenaí powered by Luft — Fundada em 2024 em Cajamar (SP), a empresa focada em omnifulfillment nasce com uma estrutura robusta de operações logísticas para o e-commerce, indo além da armazenagem, picking, packing, expedição e transporte, e trazendo um completo ecossistema focado nas necessidades de quem vende no digital. A Armazenaí é o primeiro serviço de fulfillment brasileiro especializado no serviço de preparação para envio aos marketplaces. Sua missão: ajudar o cliente a vender mais e escalar o negócio. Mais informações podem ser acessadas em https://armazen.ai/.

