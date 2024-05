As Finais Mundiais do ICPC de 2023 terminam com uma exibição espetacular de talentos em programação em Luxor

LUXOR, Egito, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A 46a e 47a Finais Mundiais do International Collegiate Programming Contest (ICPC) foram concluídas em 18 de abril. Um total de 263 equipes de mais de 50 países participaram da competição de cinco horas.

Competição das Finais Mundiais do ICPC em Luxor (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co., Ltd)

As Finais Mundiais do ICPC no Egito foram uma edição adiada e combinada das Finais Mundiais de 2022 e 2023. O Campeonato da 46a Final Mundial foi concedido à equipe da Universidade de Pequim que resolveu 10 dos 11 problemas. E o Campeonato da 47a Final Mundial foi para a equipe da Escola Superior de Economia da Universidade Nacional de Pesquisa, que completou 9 dos 11 problemas.

"Nos últimos anos, mantivemos um investimento de mais de US$ 3 bilhões em pesquisa fundamental todos os anos, incluindo investimentos para ajudar a ampliar a comunidade internacional de concursos. Damos sempre as boas-vindas aos maiores talentos do mundo para se unirem a nós e enfrentarmos juntos os desafios de ponta do setor de TIC", afirmou Liu Shaowei, Presidente do Instituto Europeu de Investigação da Huawei.

ICPC é o encontro anual de programadores de maior prestígio, onde as mentes mais brilhantes de universidades de todo o mundo se encontram e competem entre si. Durante as reuniões do ICPC, equipes de três pessoas colocam seu domínio algorítmico à prova para desvendar problemas complexos em cinco horas.

Este ano marcou o quarto ano da Huawei como Patrocinadora Diamante das Finais Mundiais do ICPC. Além da competição principal, a empresa também organizou o "Desafio ICPC desenvolvido pela Huawei", uma sessão simulada suplementar das Finais Mundiais do ICPC, onde especialistas da empresa projetam problemas algorítmicos derivados de cenários industriais reais. O Desafio pretende compartilhar conhecimento industrial de ponta com os alunos para dar a eles uma compreensão pragmática de como impulsionar o progresso tecnológico que pode beneficiar diretamente a humanidade a curto prazo.

Até o momento, a empresa organizou uma série de atividades de concurso em parceria com a Fundação ICPC, incluindo o Desafio ICPC desenvolvido pela Huawei, os Campos de Treinamento ICPC, o Campeonato Desafio ICPC desenvolvido pela Huawei e assim por diante. Este investimento contínuo reflete o compromisso da empresa em melhorar os níveis gerais de qualificação e expandir o conjunto de talentos da comunidade internacional de codificação.

Um Desafio ICPC online desenvolvido pela Huawei, uma maratona de duas semanas, terá início em 6 de maio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399738/ICPC_World_Finals_Competition_Luxor.jpg

FONTE Huawei Technologies Co., Ltd