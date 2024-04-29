2023年ICPC全球總決賽在埃及盧克索落幕

華為歐洲研究院院長劉少偉表示：「過去幾年，華為每年都在基礎研究方面投入超過30億美元，其中包括贊助國際競賽，支持賽事發展和人才培育。我們持續歡迎全球優秀人才加入華為，共同應對ICT行業的前沿挑戰。」

ICPC是全球最負盛名的年度編程競賽，為來自世界各地高校的頂尖人才提供交流和同台競技的機會。ICPC選手以三人團隊的形式參賽，需要在五小時內充分發揮各自的算法技能，解決復雜難題。

華為作為ICPC全球總決賽和多區域賽贊助商，還在總決賽期間聯合ICPC共同舉辦了3小時挑戰賽和技術講座。由華為的專家介紹前沿的領域技術發展趨勢，並基於真實的研究應用場景設計算法挑戰賽題，旨在為下一代問題解決者拓展知識視野並創造更多實踐機會，幫助選手們理解知識、技能在前沿科研挑戰中的應用與關聯，共同推動未來科技進步和產業發展。

目前，華為已經與ICPC基金會合作舉辦了一系列競賽活動，包括ICPC&華為挑戰賽、ICPC&華為訓練營、ICPC&華為挑戰賽冠軍杯等，將持續為熱愛程序設計與算法的大學生提供進階訓練以及創新的平台，並與產學研各界組織共同支持數字時代的人才培育與發展。

此外，ICPC&華為在線馬拉松挑戰賽還將於5月6日啟動，為期兩周。

SOURCE Huawei Technologies Co., Ltd