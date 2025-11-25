As maçãs europeias chegam às mesas brasileiras com a nova campanha "Have an Apple Day!"

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- As maçãs europeias estão chegando aos consumidores brasileiros através do 'Have an Apple Day! Conheça maçãs de alta qualidade da UE' — uma nova campanha de informação e promoção cofinanciada pela União Europeia . O programa apresenta ao público brasileiro maçãs cultivadas no clima mais frio da Europa, onde as condições de amadurecimento lento ajudam a desenvolver uma textura naturalmente firme e um sabor intenso e distinto.

A produção anual de maçã no Brasil é de aproximadamente 1,1 milhão de toneladas , colocando-o entre os maiores produtores de maçã fresca do Hemisfério Sul. No entanto, os volumes domésticos não são suficientes para atender à demanda durante todo o ano. Com isso, o mercado depende de frutas importadas para preencher a lacuna. De acordo com o CEPEA e outras fontes da indústria brasileira, o Brasil importou mais de 150.000 toneladas de maçãs em 2024, destacando o crescente papel dos fornecedores internacionais, incluindo os da Europa.

A Europa está entre as principais regiões produtoras de maçã do mundo, com produção anual atingindo 11–12 milhões de toneladas. Polônia, Itália e França respondem por cerca de dois terços dessa produção. Os pomares europeus operam sob rigorosos padrões de segurança alimentar e sustentabilidade, garantindo total rastreabilidade do produtor ao consumidor e oferecendo produtos reconhecidos internacionalmente por sua qualidade e confiabilidade.

A campanha destaca vários atributos-chave que distinguem as maçãs europeias no mercado global:

Padrões rigorosos de qualidade e segurança alimentar .

. Rastreabilidade total em toda a cadeia de suprimentos.

em toda a cadeia de suprimentos. Métodos de cultivo sustentáveis .

. Uma ampla gama de variedades, oferecendo diversos sabores e texturas.

Nos próximos três anos, a campanha oferecerá um amplo programa de atividades para profissionais do comércio e consumidores. Isso inclui divulgação de relações públicas, colaboração com a mídia e influenciadores brasileiros, participação em grandes eventos do setor, campanhas de informação digital, reuniões B2B com importadores e distribuidores e uma viagem de estudo à Europa para que parceiros selecionados explorem as práticas de produção em primeira mão.

Mais informações sobre a campanha: https://euapples.eu

Contato de mídia: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830307/EUAPPLES_Nov_2025.jpg

FONTE Association of Polish Fruit and Vegetables Distributors "FRUIT UNION"