ASELSAN expande sua presença na América Latina com seu novo escritório em Santiago

A principal empresa de eletrônicos de defesa d a Turquia , ASELSAN, um a d a s participantes da FIDAE 2024, anunciou que seu novo escritório foi inaugurado no Chile como parte de seus esforços para expandir sua presença na América Latina. Este movimento estratégico foi projetado para oferecer soluções de defesa superiores que atendam às crescentes necessidades da região da LATAM, com foco na modernização dos tanques de batalha Leopard chilenos.

SANTIAGO, Chile, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A ASELSAN, líder global em soluções tecnológicas de ponta e inovação em defesa, tem o orgulho de anunciar a abertura de seu novo escritório em Santiago, Chile, criando um marco significativo em sua estratégia de expansão na América Latina. Este movimento estratégico foi concebido para apoiar a crescente presença regional da ASELSAN, com base no contrato que ganhou recentemente para modernizar os tanques Leopard alemães do Chile, demonstrando o compromisso da ASELSAN em promover as capacidades de defesa através da inovação e da capacidade tecnológica.

A inauguração do novo escritório em Santiago coincide com a participação da empresa na FIDAE 2024, a Exposição Aeroespacial Internacional mais importante da América Latina, que ocorre em Santiago de 9 a 14 de abril. Ela serve como uma plataforma importante para a ASELSAN apresentar seu portfólio abrangente de avanços tecnológicos, que vão desde sistemas de comunicação militar e soluções aviônicas até radar, produtos de guerra eletrônica e tecnologias de segurança de fronteira.

Na FIDAE 2024, os participantes terão a oportunidade de experimentar em primeira mão a sofisticação das tecnologias da ASELSAN, incluindo o sistema de controle integrado de capacete AVCI, sistemas de carga útil de UAV e o sistema eletro-óptico de reconhecimento, vigilância e mira ASELFLIR-500, entre outros. Estas inovações sublinham a dedicação da ASELSAN em melhorar a segurança global através de tecnologia de ponta.

Uma nova era de cooperação tecnológica na América Latina

Sublinhando a visão da ASELSAN de ser uma parceira estratégica globalmente preferida e confiável, "Nossa presença em Santiago é mais que uma expansão geográfica. É uma ponte para uma colaboração mais estreita com nossos parceiros na América Latina e um sinal poderoso do nosso compromisso em fornecer soluções de defesa superiores que atendam às crescentes necessidades da região", disse Ahmet Akyol, CEO da ASELSAN.

Fundada em 1975, a ASELSAN tornou-se a maior empresa de eletrônicos de defesa da Turquia. Com presença em 14 países e exportações para 86 nações, a ASELSAN continua a influenciar a indústria de defesa global através das suas soluções inovadoras em tecnologias de comunicação e informação, radar e guerra eletrônica, eletro-óptica e muito mais.

A participação da ASELSAN na FIDAE 2024 e a abertura do seu escritório em Santiago significam uma nova era de cooperação tecnológica e crescimento na América Latina. A empresa continua dedicada ao avanço das tecnologias de defesa que protegem e servem as nações em todo o mundo, reforçando a sua posição como um interveniente-chave nos setores internacionais de defesa e tecnologia.

Sobre a ASELSAN

A ASELSAN A.Ş., fundada pela Fundação do Exército Turco em 1975, é a principal corporação de defesa da Turquia, especializada na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos militares de ponta para forças aéreas, terrestres e marítimas. Com uma forte ênfase na inovação tecnológica, a ASELSAN atribui 7% da sua receita anual a atividades de I&D autofinanciadas, sublinhando o seu compromisso com o avanço das capacidades de defesa globais através do crescimento sustentável e de parcerias estratégicas.

