Ashua anuncia collab com a influenciadora Mari Lobo

Parceria inédita conecta propósito de marca, influência e inovação para fortalecer narrativas de inclusão no universo plus size, ano em que a marca comemora 10 anos

RIO DE JANEIRO, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Guiada pelo compromisso de valorizar corpos reais e ampliar narrativas de representatividade na moda brasileira, a Ashua, marca curve e plus size da Lojas Renner S.A., lança sua primeira collab em parceria com a influenciadora carioca Mari Lobo. A iniciativa representa o início de um ano simbólico para a Ashua, que completa uma década em março, reforçando sua atuação na construção da autoestima feminina.

Coleção é formada por 17 peças versáteis que transitam com naturalidade entre a praia e a cidade (Divulgação)

Inspirada no lifestyle da influenciadora, a coleção é formada por 17 peças versáteis que transitam com naturalidade entre a praia e a cidade. Os looks combinam conforto e estilo, com uma paleta que dialoga com a natureza por meio de tons terrosos, como marrom, bege, mostarda e o azul índigo do denim. O uso de matérias-primas certificadas, entre elas algodão BCI, viscose e linho, evidencia o cuidado da marca com qualidade e responsabilidade.

Esse universo inspirado na leveza do verão ganha forma na campanha e convida as mulheres a se reconhecerem com autenticidade, a partir de um conceito criativo que reflete essa atmosfera solar e sensorial, conectada à ideia de que cada mulher carrega seu próprio brilho.

É justamente esse olhar para o brilho individual que aproxima a presença de Mari Lobo da narrativa da coleção. Reconhecida por transformar sua própria vivência em um movimento de incentivo à liberdade corporal, a influenciadora criou o projeto Tô Usando Biquíni, que estimula outras mulheres a ganharem protagonismo a partir da valorização da autoestima. "Percebi que outras mulheres se enxergavam nas minhas histórias e passei a compartilhar experiências pessoais com elas. E, é com o olhar de escuta e de troca, que o meu caminho se cruza com o da Ashua. Essa parceria é transformar essa troca em uma mensagem ainda maior sobre liberdade, prazer e autoestima", explica.

"O desenvolvimento criativo partiu de uma escuta cuidadosa para traduzir sentimentos e vivências em uma linguagem visual que dialogasse com diferentes momentos da vida das mulheres. Trabalhar com a Mari foi um processo muito alinhado, porque existe coerência entre discurso, imagem e propósito," reforça a designer da Ashua, Lethicia Fernandes.

A collab Ashua by Mari Lobo também reflete os avanços em inovação e foi desenvolvida com apoio da tecnologia de modelagem em 3D, ferramenta que permite simular caimento, proporções e ajustes a partir de corpos reais ainda na fase de desenvolvimento. "A adoção da tecnologia contribui para decisões mais ágeis, redução de retrabalho e uso mais consciente de recursos e conectados à realidade das consumidoras", ressalta a designer. A coleção está disponível para compra no e-commerce e nas lojas físicas da Ashua.

Sobre a Ashua

A Ashua é a marca de moda curve e plus size da Lojas Renner S.A., criada em 2016 com o propósito de fortalecer a autoestima feminina. A empresa desenvolve coleções com informação de moda e alinhadas às tendências, nos tamanhos 42 a 58, pensadas para valorizar corpos curvilíneos, priorizando qualidade, conforto e estilo. A marca conta com mais de 60 pontos de venda físicos, incluindo 17 lojas especializadas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além de aproximadamente 51 corners em unidades Renner distribuídas no Brasil e no Uruguai. Por meio de uma estratégia omnichannel e atendimento personalizado, a Ashua se posiciona como referência no segmento plus size no país, promovendo diversidade e inclusão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916074/collab_mari_lobo_credito_divulgacao.jpg

FONTE Ashua