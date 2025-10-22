Assertiva apresenta rebranding para marcar nova era no mercado de dados e crédito

Com o propósito de transformar dados em direção, a empresa reforça seu papel como datatech e lança nova identidade visual que traduz a maturidade da marca e a integração completa de suas soluções.

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um país com mais de 70 milhões de pessoas negativadas, a necessidade de tomar decisões de crédito mais inteligentes e seguras nunca foi tão urgente. É nesse cenário que a Assertiva anuncia seu rebranding, marcando uma nova fase da empresa e consolidando seu posicionamento como referência no uso de dados e tecnologia para transformar a forma como as empresas analisam, concedem e recuperam crédito.

Com o conceito "Liberte-se do passado. O novo é Assertiva.", a marca propõe uma ruptura com as formas tradicionais de enxergar o crédito e a inadimplência. O movimento reforça o compromisso da Assertiva de impulsionar empresas em crescimento a tomarem decisões com mais confiança e previsibilidade.

"As empresas precisam conectar dados e inteligência para tomar decisões com mais precisão e confiança. A nova Assertiva nasce para liderar esse movimento, representando justamente isso: uma mudança de mentalidade, de uso dos dados e de propósito. Nosso papel é transformar dados em direção", explica Hederson Albertini, CEO da Assertiva.

A nova fase vem acompanhada de uma identidade visual mais madura, que reflete a expansão da empresa — que hoje conta com mais de 6.300 clientes ativos — e sua evolução de uma fornecedora de soluções pontuais para uma plataforma completa, com 11 produtos que cobrem todo o ciclo de crédito em um único ambiente.

"Nosso rebranding nasce da nossa própria transformação. Crescemos, amadurecemos e entendemos que, para continuar sendo referência, precisávamos mostrar ao mercado o que sempre esteve na essência da Assertiva: dados e resultados", completa Caio Tacconi, Head de Marketing.

O novo momento da marca é apresentado em um manifesto audiovisual, disponível no canal da Assertiva no YouTube.

Sobre a Assertiva

A Assertiva é uma datatech que oferece uma plataforma completa para gestão de crédito, com soluções integradas que vão da análise e concessão à recuperação. Com tecnologia própria, a Assertiva transforma dados em direção para negócios que buscam segurança, controle e resultado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801697/Rebranding_Telas_v2aplicac_o_es.jpg

