Associação Prato Cheio recebe alimentos arrecadados na ação social da 38ª edição da APAS SHOW

Nesta terça-feira, 14, o economista Walter Belik, presidente da Prato Cheio, participa de debate sobre o tema "Desperdício zero de alimentos: o caminho para a sustentabilidade e competitividade"

ONG, com sede em São Paulo, viabiliza o acesso à alimentação adequada para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e tem estande e faz palestra no maior evento de bebidas e alimentos das Américas, que acontecerá no Expo Center Norte

SÃO PAULO, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Associação Prato Cheio é uma das instituições beneficiadas na ação de responsabilidade social da 38ª edição da APAS SHOW — o maior evento de bebidas e alimentos das Américas e a maior feira supermercadista do mundo —, que acontece até 16 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo. Com a iniciativa da APAS, toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza arrecadados serão destinados a entidades da sociedade civil que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade. Além da Prato Cheio, as organizações não governamentais Amigos do Bem e Sesc Mesa Brasil serão atendidas na campanha da APAS, em sua 13ª edição.

Walter Belik, economista e presidente da Prato Cheio (Foto: Divulgação)

Durante o evento da Associação Paulista de Supermercados (APAS), a Prato Cheio tem um estande (no setor amarelo) no qual apresentará suas ações. A ONG estará representada pelo seu presidente, o economista Walter Belik, e toda a equipe da Prato Cheio. Belik é um dos palestrantes da APAS SHOW e participa da mesa "Desperdício zero de alimentos: o caminho para a sustentabilidade e competitividade", dia 14, às 16h.

O principal programa da Prato Cheio é o Rota Solidária, que recolhe alimentos, como verduras, legumes e frutas ainda frescos (que passam por rigorosa triagem com nutricionistas da associação) e são distribuídos para as entidades assistidas pela ONG, com o apoio de motoristas e ajudantes qualificados para a coleta. Uma ação alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e que contribui diretamente para o combate à fome (ODS 2), a promoção de cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11) e o consumo e produção responsáveis (ODS 12).

Para ter ideia da relevância do Rota Solidária, em 2023 a Prato Cheio coletou 653.508 quilos de alimentos, que beneficiaram 33.597 pessoas semanalmente; com 81 instituições atendidas em 58 rotas semanais e a participação de 85 empresas doadoras. Um total de mais de cinco mil toneladas desde a fundação da ONG.

As instituições sociais que recebem as doações atendem a diferentes públicos, como, por exemplo, moradores em situação de rua, idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Esse aproveitamento dos alimentos significa ainda uma redução do descarte e dos resíduos urbanos.

"Nossa perspectiva é aumentar este ano em pelo menos 10% o número de toneladas de alimentos distribuídos", explica Nuria Chaim, gerente geral da entidade.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), estima-se que do total de alimentos produzidos para consumo humano por volta de 14% são perdidos e 17% desperdiçados. Para o Brasil, o relatório "O Estado da segurança alimentar e nutrição no mundo", da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, indicou que no país 70,3 milhões e 21,1 milhões viviam em estado de insegurança alimentar moderada e grave, respectivamente.

Em abril, a Prato Cheio lançou a sua Plataforma Digital de Impacto Social e Ambiental, com o propósito de os doadores acompanharem as distribuições dos alimentos. Qualquer cidadão pode conhecer o trabalho da ONG. Basta acessar o endereço da plataforma, disponível em: https://pratocheio.org.br/plataforma-de-impacto/ .

Sobre a Associação Prato Cheio

A Associação Prato Cheio ( https://pratocheio.org.br/ ) é uma Organização Não Governamental, certificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). A entidade foi fundada em 2001 por um grupo de universitários que identificou um grande volume de alimentos desperdiçados no Mercado Municipal de São Paulo e passou a arrecadar e distribuí-los para entidades assistenciais.

Em complementação ao aproveitamento de alimentos que seriam descartados, a Prato Cheio atua em mais dois eixos ligados à alimentação e ao meio ambiente: um vinculado a programas de educação como as Oficinas Solidárias, que visam educar para o combate ao desperdício e para as boas práticas no consumo de alimentos. E outro que trata da Educação para a Redução do Desperdício de Alimentos, com iniciativas para a promoção de sistemas de produção e comercialização mais eficientes visando à preservação do meio ambiente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412266/WAlter_Belik_mar_o_2023.jpg

