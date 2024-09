Atento foca em ofertas de hipersonalização e hiperautomatização alinhada com anseio dos consumidores em todo o mundo

MADRID, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Atento Luxco 1, uma das maiores provedoras mundiais de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (CRM/BTO) e líder do setor na América Latina, investe na evolução da personalização para a hiperpersonalização e hipertautomatização como uma forma de melhorar a experiência de consumidores em todo o mundo e impulsionar a geração de novos negócios.

A partir de recursos de Data Science, Analytics e IA para identificar as necessidades, preferências e emoções dos clientes em tempo útil e conectá-los de maneira cada vez mais profunda com as marcas, Atento aposta no uso de analise preditiva e prescritiva, somada à hiperautomatização dos processos de atendimento e de back oficce para processar grandes volumes de dados e gerar insights acionáveis em tempo real.

Com o avanço da disponibilidade de obter informações em tempo real, IA e ferramentas de análises avançadas é possível analisar as interações dos usuários com uma marca, permitindo que se possa compreender seu perfil, prever e antecipar comportamentos e entender suas necessidades. Criar ofertas customizadas, contextualmente relevantes e aderentes passam a construir relacionamentos mais duradouros, aumentando o engajamento do público, o que resultando em maiores taxas de conversão, por meio de jornadas personalizadas e sem fricção.

"Acreditamos que ir além da personalização é uma transição fundamental para empresas que desejam permanecer competitivas e relevantes e estamos ao lado de nossos clientes neste desafio. Os clientes estão ansiosos por uma personalização mais profunda, querem ser reconhecidos e tratados como indivíduos, e esperam um serviço integrado que forneça recomendações personalizadas e que possa identificar proativamente possíveis dificuldades a serem resolvidas de forma rápida ou até antecipada. E, ao investir em hiperpersonalização e hipertautomatização, proporcionamos uma resposta direta à essas expectativas.", destaca Dimitrius Oliveira, CEO da Atento.

Os consumidores valorizam a conveniência e a relevância. Estão dispostos a compartilhar seus dados em troca de uma experiência exclusiva. De acordo com uma pesquisa da Accenture, 91% das pessoas são mais propensas a comprar de marcas que oferecem recomendações relevantes. Além disso, de acordo com um relatório da McKinsey, 71% espera por interações personalizadas e 76% expressa frustração quando suas expectativas não são atendidas, enfatizando a crescente demanda por experiências altamente individualizadas.

A a hiperpersonalização gera de 10% a 15% de retorno sobre investimento de marketing e, segundo pesquisa divulgava pela da Deloitte, até 80% dos clientes têm mais probabilidade de comprar de uma empresa que oferece uma experiência diferenciada.

"Enquanto a personalização pode recomendar produtos com base em compras anteriores, a hiperpersonalização prevê quando uma pessoa pode precisar de um produto específico e oferecê-lo proativamente, talvez até com um desconto especial, no momento exato em que ele está considerando a compra. Neste contexto, é necessário que todo o back office também esteja preparado para garantir a mesma agilidade, numa transação", destaca o CEO.

