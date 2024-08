Atividade industrial "verde" é prioridade do governo brasileiro, diz secretária do Comércio Exterior em evento da Britcham

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Brasil utiliza a liderança no G20 para colocar em discussão temas de complexa negociação entre países, como o desenvolvimento sustentável e a redução da emissão de gases poluentes na atmosfera em meio a comércio e investimentos. De acordo com Tatiana Prazeres, Secretária de Comércio Exterior, a meta do governo brasileiro é reforçar a atividade industrial.

Ao falar durante evento da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham), ela explicou: "A ideia é estimular uma indústria que seja inovadora, que seja verde, que seja exportadora. Para que o país exporte, é necessário que o país importe. Essa é a visão de uma economia integrada e global. A relação com o Reino Unido é muito importante, ou seja, não teremos uma indústria moderna se não tivermos um olhar para a importância de atuar para que as exportações da manufatura do Brasil sejam também competitivas", disse Tatiana Prazeres que, além de sua atividade no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, também é coordenadora o Grupo de Trabalho de Comércio e Investimentos do G20 no Brasil.

A Secretária de Comércio Exterior afirmou durante reunião com representantes da Britcham que o olhar estratégico para o potencial econômico de negociações bilaterais e o interesse estrangeiro nos bens e serviços nacionais faz parte da tomada de decisões que priorizam o desenvolvimento sustentável.

"A relação entre comércio e desenvolvimento veio para ficar. A gente precisa avaliar a relação econômica e comercial para além do comércio de bens em sentido estrito. Os investimentos britânicos no Brasil são muito relevantes. São cerca de 700 empresas britânicas no Brasil. O comércio de bens cresce. E o comércio de serviços, que é muito importante para a economia britânica e a integração com a economia brasileira, gera oportunidades de ganho para os dois lados".

O comércio entre o Brasil e o Reino Unido atingiu seu maior patamar na história em 2024, superando R$ 70 bilhões em bens e serviços, um crescimento de cerca de 17% em relação ao ano anterior. Na continuidade do avanço comercial entre os dois países, o novo governo britânico está alinhado com os mesmos objetivos brasileiros no âmbito da economia sustentável.

Também presente ao encontro, Sarah Clegg, cônsul-geral do Reino Unido em São Paulo. Recordou que "todos os ministérios do Reino Unido estão focados nesta questão e, para avançar essa missão, nosso governo está desenvolvendo uma nova estratégia industrial para criar um crescimento econômico sustentável, inclusivo e seguro. Isso é um objetivo muito parecido à transição ecológica aqui no Brasil. Mas nós sabemos que isso não será possível sem fortes parcerias internacionais e por isso a estratégia será internacional desde o início".

Para Renata Sucupira, presidente do comitê de Comércio & Investimentos Internacionais da Britcham, "a crescente demanda por soluções sustentáveis e tecnologias inovadoras reflete a importância da responsabilidade ambiental, abrangendo temas como economia circular, subsídios verdes e agricultura de baixo carbono".

