AutoFlight conclui voo em "formação heterogênea de três aeronaves" do V5000 Matrix e inicia oficialmente a certificação de aeronavegabilidade
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25 mai, 2026, 05:32 GMT
KUNSHAN, China, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A AutoFlight concluiu com sucesso um voo de demonstração de uma formação heterogênea de três aeronaves, composta por um V5000 Matrix e duas aeronaves eVTOL da série V2000. A missão validou capacidades essenciais, incluindo links de comunicação, planejamento de rotas, coordenação de voo e controle de segurança entre plataformas de 5 toneladas e 2 toneladas. Ela também demonstra a capacidade de integração de sistemas e de operações coordenadas entre múltiplas aeronaves da AutoFlight em logística de baixa altitude, resposta a emergências, suporte marítimo e redes regionais de transporte aéreo.
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Como principal destaque do portfólio de produtos "Do pequeno ao grande, de carga a passageiros" da AutoFlight, o V5000 Matrix foi projetado para missões de carga pesada, longa distância e transporte ponto a ponto de alto valor. Após seu voo de transição em fevereiro de 2026, a variante híbrida-elétrica de carga V5000CGH entrou oficialmente no processo de certificação de aeronavegabilidade, avançando da validação de P&D para um processo padronizado de aprovação regulatória.
O V5000CGH conta com peso máximo de decolagem de 5.700 kg, carga útil de 1,5 tonelada, compartimento de carga de 14 m³ (para dois contêineres AKE), velocidade de cruzeiro de 280 km/h e alcance de 1.500 km. Ele rompe as barreiras de carga útil, alcance e custo, ampliando as aplicações de eVTOLs para logística pesada e de longa distância.
Além disso, o V5000CGH oferece suporte a operações de resgate em larga escala, abastecimento de energia offshore e logística pesada interprovincial, substituindo entregas lentas tradicionais por um transporte flexível e rápido em baixa altitude.
A AutoFlight adota uma abordagem orientada pela segurança em primeiro lugar e pela conformidade regulatória. Sua equipe de aeronavegabilidade reúne experiência adquirida nos programas ARJ21-700, C919 e Diamond DA42. O V2000CG CarryAll da AutoFlight obteve os certificados completos de aeronavegabilidade da Civil Aviation Administration of China (CAAC) — TC, PC e AC —, enquanto o V2000EM Prosperity está em fase de demonstração de conformidade.
A AutoFlight continuará seguindo rigorosamente os requisitos de aeronavegabilidade para acelerar os testes, ensaios de voo e a certificação do V5000CGH, impulsionando a entrada comercial de eVTOLs de longa distância e alta capacidade de carga e desenvolvendo uma infraestrutura sustentável de logística em baixa altitude.
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2986723/V5000_Matrix.mp4
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986724/image1.jpg
FONTE AutoFlight
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