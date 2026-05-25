AutoFlight conclui voo em "formação heterogênea de três aeronaves" do V5000 Matrix e inicia oficialmente a certificação de aeronavegabilidade

KUNSHAN, China, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A AutoFlight concluiu com sucesso um voo de demonstração de uma formação heterogênea de três aeronaves, composta por um V5000 Matrix e duas aeronaves eVTOL da série V2000. A missão validou capacidades essenciais, incluindo links de comunicação, planejamento de rotas, coordenação de voo e controle de segurança entre plataformas de 5 toneladas e 2 toneladas. Ela também demonstra a capacidade de integração de sistemas e de operações coordenadas entre múltiplas aeronaves da AutoFlight em logística de baixa altitude, resposta a emergências, suporte marítimo e redes regionais de transporte aéreo.

AutoFlight V5000 Matrix conclui voo em "formação heterogênea de três aeronaves" Speed Speed AutoFlight V5000 Matrix dá início oficial ao processo de certificação de aeronavegabilidade (PRNewsfoto/AutoFlight)

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Como principal destaque do portfólio de produtos "Do pequeno ao grande, de carga a passageiros" da AutoFlight, o V5000 Matrix foi projetado para missões de carga pesada, longa distância e transporte ponto a ponto de alto valor. Após seu voo de transição em fevereiro de 2026, a variante híbrida-elétrica de carga V5000CGH entrou oficialmente no processo de certificação de aeronavegabilidade, avançando da validação de P&D para um processo padronizado de aprovação regulatória.

O V5000CGH conta com peso máximo de decolagem de 5.700 kg, carga útil de 1,5 tonelada, compartimento de carga de 14 m³ (para dois contêineres AKE), velocidade de cruzeiro de 280 km/h e alcance de 1.500 km. Ele rompe as barreiras de carga útil, alcance e custo, ampliando as aplicações de eVTOLs para logística pesada e de longa distância.

Além disso, o V5000CGH oferece suporte a operações de resgate em larga escala, abastecimento de energia offshore e logística pesada interprovincial, substituindo entregas lentas tradicionais por um transporte flexível e rápido em baixa altitude.

A AutoFlight adota uma abordagem orientada pela segurança em primeiro lugar e pela conformidade regulatória. Sua equipe de aeronavegabilidade reúne experiência adquirida nos programas ARJ21-700, C919 e Diamond DA42. O V2000CG CarryAll da AutoFlight obteve os certificados completos de aeronavegabilidade da Civil Aviation Administration of China (CAAC) — TC, PC e AC —, enquanto o V2000EM Prosperity está em fase de demonstração de conformidade.

A AutoFlight continuará seguindo rigorosamente os requisitos de aeronavegabilidade para acelerar os testes, ensaios de voo e a certificação do V5000CGH, impulsionando a entrada comercial de eVTOLs de longa distância e alta capacidade de carga e desenvolvendo uma infraestrutura sustentável de logística em baixa altitude.

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FONTE AutoFlight