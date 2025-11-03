Avalara lança o Avi e uma rede de agentes de conformidade seguros - desenvolvidos para ação e projetados para supervisão humana.

Além da automação e dos chatbots: bem-vindo à era do Agentic Tax and Compliance™ de confiança

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Avalara, Inc., líder global em automação fiscal e de conformidade com base em inteligência agêntica, anuncia hoje o Avi e uma nova rede de agentes inteligentes de IA, a primeira força de trabalho do mundo movida por inteligência artificial dedicada à automação fiscal e de conformidade.

Esses agentes de IA interconectados trabalham com e para você, executando processos essenciais sob sua supervisão. Ao combinar a precisão da IA com o julgamento humano, o Avi e sua rede de agentes oferecem às empresas a confiança para deixar o trabalho fiscal e de conformidade ocorrer automaticamente, mantendo total controle e transparência.

"As crescentes capacidades agênticas da Avalara elevam a inteligência e a autonomia a um novo patamar, sem comprometer o controle ou a segurança", afirma Scott McFarlane, CEO e cofundador da Avalara. "Nossos clientes confiam em nós há décadas para proteger seus dados e processos de conformidade e os novos agentes de IA da Avalara operam dentro desse mesmo framework seguro e auditável."

Controle humano por design

A plataforma Agentic Tax and Compliance™ da Avalara é construída sobre um princípio simples: automação nunca deve significar perda de controle.

Cada agente de IA da Avalara opera com pontos de verificação integrados para revisão e aprovação humana, garantindo que as empresas mantenham comando total sobre cada ação de conformidade, desde declarações de impostos até registros, com visibilidade auditável em todas as etapas.

Segurança em nível corporativo

Todos os agentes de IA operam dentro do perímetro de segurança da Avalara, utilizando os mesmos protocolos de autenticação, criptografia e governança de dados aplicados em toda a plataforma Agentic Tax and Compliance™.

Conheça o Avi e sua rede de agentes de conformidade de IA

O Avi é o agente líder da Avalara e o orquestrador da rede de agentes que cuidam das principais funções fiscais e regulatórias, da determinação e declaração de impostos à validação de certificados de isenção, registros empresariais, impostos sobre propriedades, relatórios e pesquisas, todos com verificações humanas integradas.

Principais funcionalidades:

Determinação fiscal global, declarações e reconciliação:

Avi processa dados de transação, identifica jurisdições, calcula alíquotas, valida isenções e gera declarações. Mediante aprovação, realiza o envio nos portais oficiais, confirma o recebimento e reconcilia os registros contábeis.





Avi processa dados de transação, identifica jurisdições, calcula alíquotas, valida isenções e gera declarações. Mediante aprovação, realiza o envio nos portais oficiais, confirma o recebimento e reconcilia os registros contábeis. Validação de certificados de isenção:

Agentes de IA verificam certificados enviados por clientes, cruzam dados com registros oficiais e atualizam sistemas automaticamente.





Agentes de IA verificam certificados enviados por clientes, cruzam dados com registros oficiais e atualizam sistemas automaticamente. Classificação alfandegária e restrições comerciais:

Classificam produtos conforme códigos HS ou tarifas, calculam taxas e verificam listas de restrição comercial.





Classificam produtos conforme códigos HS ou tarifas, calculam taxas e verificam listas de restrição comercial. Registro de empresas e licenças:

Preparam documentos, realizam os registros e armazenam autorizações.





Preparam documentos, realizam os registros e armazenam autorizações. Imposto sobre propriedade:

Classificam ativos fixos, calculam depreciação e preparam declarações fiscais.





Classificam ativos fixos, calculam depreciação e preparam declarações fiscais. Relatórios auditáveis e insights transacionais:

Geram relatórios reconciliados, prontos para auditoria, com rastreabilidade total de cada dado.





Geram relatórios reconciliados, prontos para auditoria, com rastreabilidade total de cada dado. Pesquisa de conteúdo fiscal com citações verificáveis:

Agentes de pesquisa resumem leis, alíquotas e atualizações regulatórias com base em fontes primárias, oferecendo o conteúdo fiscal mais confiável do mercado.





Agentes de pesquisa resumem leis, alíquotas e atualizações regulatórias com base em fontes primárias, oferecendo o conteúdo fiscal mais confiável do mercado. Faturamento eletrônico e relatórios em tempo real (ELR):

Conectam-se a endpoints governamentais certificados para garantir que cada fatura seja validada, conforme e pronta para auditoria antes do envio.





Conectam-se a endpoints governamentais certificados para garantir que cada fatura seja validada, conforme e pronta para auditoria antes do envio. Gestão de notificações fiscais:

Automatizam o tratamento de notificações das autoridades fiscais, classificando e acompanhando até a resolução, reduzindo penalidades e ampliando a visibilidade.





Como funciona: execução agentic, supervisão humana

O Avi e sua rede unem execução autônoma e governança corporativa. Ao receber uma tarefa, o Avi a divide em etapas, delega aos agentes especializados e coordena suas ações, oferecendo transparência total durante todo o processo.

Exemplo ao preparar uma declaração fiscal:

Análise: agentes coletam e validam dados, aplicam regras locais e calculam valores. Preparação: geram a declaração fiscal. Revisão humana: a equipe pode inspecionar, editar e aprovar. Envio e confirmação: após aprovação, o Avi realiza o envio, confirma o recebimento e arquiva o histórico auditável.





Nada é enviado sem autorização humana — mas, após o "go", cada etapa, desde a validação ao envio, é realizada automaticamente.

Demonstração: Veja como Avi preenche sua declaração de imposto de renda de forma autônoma: https://avlr.co/AviA2A

Criado para a Economia de Agentes: "Deixe seu agente falar com o nosso™"

O Avi interage naturalmente com humanos e outros sistemas de IA.

Qualquer agente compatível com o protocolo Google A2A pode colaborar com os agentes da Avalara — "Have Your Agent Call Our Agent™".

O Avi está disponível onde os profissionais fiscais atuam, incluindo:

Avi Browser Agent: automatiza configurações em ERPs e designa tarefas.

Avi para Microsoft Outlook: digitaliza faturas recebidas e aplica regras fiscais em tempo real.

Avi para NetSuite: integração com o selo AI Elite Badge da NetSuite, com configuração em um clique.

Avi para Gemini Enterprise: disponível em marketplaces como o Google Gemini Enterprise.





Desenvolvedores e parceiros podem integrar diretamente via servidores MCP da Avalara, acessíveis em developer.avalara.com.

Movido pela ALFA: o cérebro da conformidade agentic segura

No centro da plataforma está a ALFA – Avalara LLM Framework for Agentic Applications, que fornece a base de segurança e desempenho de cada agente de IA.

Ela inclui:

Modelos LLM corporativos isolados de provedores como Amazon, Anthropic, Google, Meta, Microsoft e OpenAI;

Modelos SLM proprietários treinados em bilhões de dados fiscais;

Bibliotecas de prompts, guardrails, raciocínio, RAG databases, APIs e SDKs;

Arquitetura agentic extensível.





A ALFA garante que cada agente da Avalara opere com padrões corporativos de desempenho, confiabilidade e proteção de dados.

Segurança corporativa aliada à conformidade agentic

A plataforma agentic da Avalara une autonomia, transparência e confiança, em escala global, com:

Base em frameworks de segurança como SOC 2, ISO 27001, entre outros;

Execução autônoma com governança auditável;

Integração nativa com ERPs, marketplaces e sistemas de faturamento eletrônico;

Conteúdo fiscal global, curado por IA e verificado por especialistas, cobrindo 195 países;

Trilhas auditáveis e verificáveis de cada ação;

Infraestrutura resiliente com multicloud (AWS, Azure, GCP, OCI) e redundância em tempo real.





Disponibilidade

Lançamento global: 4º trimestre de 2025

Programas de acesso antecipado já estão ativos com parceiros corporativos selecionados





Sobre a Avalara

A Avalara é líder global em automação fiscal e de conformidade agêntica. Há mais de duas décadas, desenvolve uma das maiores bibliotecas de conteúdo fiscal e integrações do setor, atendendo mais de 43.000 empresas e órgãos governamentais em mais de 75 países.

Seus agentes de IA são projetados para automatizar processos de conformidade de ponta a ponta com máxima precisão — desde cálculos de impostos e declarações até gestão de certificados de isenção e muito mais.

Mais informações: Avalara.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2148367/5596494/Avalara_Logo_Tag_RGB_Logo.jpg

FONTE Avalara, Inc.