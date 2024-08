Avançando nas implantações em hiperescala: os data centers alinhados são os primeiros a obter a nova certificação OCP Ready™ for Hyperscale

AUSTIN, Texas, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Open Compute Project Foundation (OCP), organização sem fins lucrativos que traz inovações em hiperescala para todos, tem o orgulho de anunciar a Aligned Data Centers como a primeira provedora de data center a obter a certificação OCP Ready™ for Hyperscale. Este reconhecimento é uma grande conquista da empresa líder em infraestrutura de tecnologia, com sua instalação ORD-02 em Chicagoland se tornando o primeiro data center certificado sob este rigoroso programa.

A Aligned é reconhecida por sua inovação, eficiência, escalabilidade e sustentabilidade. O ORD-02 obteve resultados próximos ao ideal em sua avaliação do site OCP Ready™, excedendo os padrões de acesso e logística do site, estrutural, resfriamento, conectividade, serviço, eficiência e certificações. As metodologias padronizadas e premiadas da Aligned são utilizadas em todo o seu portfólio de data centers.

A certificação ORD-02 da Aligned coincide com o lançamento do novo programa OCP Ready™ for Hyperscale do OCP.

Esta certificação foi co-liderada pelos Líderes de Projeto da OCP Mark Dansie e Scott Sharp, trabalhando no Projeto de Instalações de Data Center, e foi criada para se concentrar em requisitos de hiperescala relacionados à logística, acesso ao local, infraestrutura de construção de base e muito mais.

Ao aderir a uma lista de verificação liderada pela comunidade e concluir o processo de aprovação, os operadores de data center que obtêm essa certificação demonstram seu preparo para acomodar implantações de atacado em hiperescala em uma ampla gama de critérios.

Um dos principais objetivos do programa é ajudar os hiperescaladores a identificar data centers onde possam reservar espaço, energia e refrigeração mais cedo (por exemplo, núcleo e invólucro, prontos para adaptação, desenvolvimento integrado e capacidade disponível). Para os operadores de data center, essa certificação evita infraestruturas críticas inutilizáveis devido a restrições básicas de construção e reduz redundâncias na fase de coleta de requisitos dos compromissos com o cliente.

"A Aligned orgulha-se de receber a primeira Certificação OCP Ready™ for Hyperscale, validando nossas capacidades de longa data em implantações de hiperescala", diz Andrew Schaap, CEO da Aligned. "Desde designs flexíveis e sustentáveis até tecnologias de refrigeração de alta densidade líderes do setor – incluindo configurações de ar, líquidos e híbridos – desbloqueamos uma escala perfeita para empresas de hiperescala, maximizando a eficiência e a eficácia."

"A nova certificação OCP Ready™ for Hyperscale visa padronizar os critérios das instalações que são compatíveis com todos os hiperescaladores. Estabelecer um padrão para infraestrutura de construção de base reduz o tempo necessário para selecionar um data center adequado para implantações. O setor de data centers está crescendo rapidamente e é extremamente importante garantir que novas instalações sejam compatíveis com os requisitos do cliente", diz Scott Sharp, co-líder do Programa de Instalações OCP Ready™.

O data center ORD-02 da Aligned está no OCP Marketplace aqui.

Contato:

Dirk Van Slyke

303-999-7398

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1018821/OCP_Logo.jpg

FONTE Open Compute Project Foundation