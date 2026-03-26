Banco Paulista inicia nova fase com novo CEO

Instituição visa crescer em crédito consignado e home equity com disciplina

SÃO PAULO, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco Paulista anuncia a chegada de seu novo CEO, Marcelo Torresi, profissional com ampla experiência no mercado financeiro e trajetória voltada à expansão sustentável de negócios e gestão de crédito.

A nomeação marca um novo momento estratégico para a instituição, que passa a adotar uma atuação mais seletiva no middle market, ao mesmo tempo em que intensifica sua presença no crédito consignado. Entre as principais frentes de crescimento estão as linhas de home equity e consignado, tanto no setor público quanto no privado.

A estratégia será conduzida com disciplina e visão de longo prazo. O banco pretende expandir de forma ordenada no consignado, com atenção especial ao segmento privado, mantendo o rigor no acompanhamento das operações públicas. Nesse contexto, contará com a GV Atacama, empresa do grupo, responsável pela estruturação de FIDC e CRI, enquanto o banco atuará na originação.

"Nosso objetivo é evoluir na construção de uma operação sólida, sustentável e eficiente, baseada em governança robusta e processos bem definidos", afirma Torresi.

Para sustentar esse avanço, o Banco Paulista investirá na estruturação operacional, com foco na padronização de processos, fortalecimento da governança e implementação de controles rigorosos nas operações de crédito.

Outro pilar será a cobrança, conduzida com abordagem técnica e especializada, alinhada às melhores práticas. A gestão das carteiras priorizará qualidade, previsibilidade e mitigação de riscos, com acompanhamento contínuo apoiado por tecnologia e equipe qualificada. "Vamos crescer com segurança, acompanhando cada operação de perto e com capacidade de adaptação às mudanças de mercado", completa o executivo.

Com a nova liderança, o banco reforça seu compromisso com crescimento responsável, eficiência operacional e geração de valor sustentável.

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FONTE Banco Paulista