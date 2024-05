Barra Burguer: Açaí da Barra inova com hambúrguer de sorvete ou açaí

SÃO PAULO, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A marca Açaí da Barra, que atua no modelo self-service de açaí no Brasil, inova com o lançamento do Barra Burguer, um hambúrguer surpreendente que promete aquecer o inverno dos consumidores. Disponível em todas as lojas da rede até o fim de julho, o Barra Burguer foi lançado no dia 28 de maio, Dia do Hambúrguer.

Cada consumidor pode personalizar seu Barra Burguer de acordo com seu gosto, criando combinações únicas e deliciosas.

O Barra Burguer é composto por pães brioche ou australiano e oferece mais de 40 opções de sorvete ou 14 tipos de açaí como substitutos da carne, além de uma variedade de toppings, como balas, granulados e marshmallows. Cada consumidor pode personalizar seu hambúrguer de acordo com seu gosto, criando combinações únicas e deliciosas. "O Barra Burguer é uma maneira inovadora de mostrar que o açaí e o sorvete podem ser apreciados de formas inesperadas, atraindo novos paladares e surpreendendo clientes fiéis", afirma Alexandre Ustulin, CEO do Açaí da Barra.

A campanha usa as hashtags #BarraBurguer e #acaidabarra, e está presente nos canais da marca no Instagram , no TikTok e no Youtube . A íntegra do vídeo pode ser conferida aqui .

Fundada em 2015, é uma marca inovadora, que sempre busca oferecer novas experiências aos seus clientes. Com a missão de democratizar o consumo de açaí de qualidade, a empresa oferece um produto fresco, saboroso e nutritivo. Pioneira no modelo self-service de açaí, conta atualmente com mais de 250 lojas em todo o país.

