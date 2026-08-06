Bayer apresenta portfólio de inovação no 15º Congresso Andav

Entre as novidades estão lançamentos recentes, tecnologias em fase de registro e soluções futuras para as culturas de soja, milho e algodão

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A capital paulista recebe, entre os dias 11 e 13 de agosto, no Transamérica Expo Center, a 15ª edição do Congresso Andav, principal encontro do setor de distribuição de insumos agropecuários no Brasil. Durante o evento, a Bayer reforça seu compromisso com a rede de distribuidores parceiros, protagonistas dessa cadeia, e responsáveis por fazer a ciência chegar ao campo com resultados reais para o agricultor.

Durante o evento, a empresa apresenta as principais inovações do portfólio, que incluem novas soluções para o manejo de plantas daninhas, pragas e doenças fúngicas nas culturas de soja, milho e algodão, que se somam a tecnologias já consolidadas no mercado. Entre as tecnologias recentes estão o Convintro Duo, usado no combate a plantas daninhas e com um ativo inédito no país, o diflufenicam, aplicado na pré-emergência da soja para elevar o controle de diversas plantas daninhas. Outra novidade em proteção é o XtendiMax 2, herbicida voltado ao controle no pré-plantio e na pós-emergência inicial na soja e no algodão, contra plantas daninhas que afetam as lavouras, como a buva e diversas espécies de caruru.

Na linha de fungicidas, a empresa destaca o Fox Ultra. O fungicida integra a Família Fox, com mais de 10 anos de liderança no mercado e mais de 500 milhões de hectares tratados com as soluções Fox Xpro e Fox Supra. Já para a proteção desde o plantio, a empresa apresenta o Guardião, um novo conceito em tratamento de sementes (TS) aliado ao nematicida Verango Prime. O manejo de pragas é complementado pelos inseticidas Curbix e pelo Valient, que é focado no combate à cigarrinha-do-milho e a pulgões por meio da alta sistematicidade da molécula flupiradifurone.

A evolução do portfólio até 2030

Além das tecnologias disponíveis para a safra atual, a Bayer projeta o futuro da produtividade no campo com soluções em fase de registro, como o Iblon, o Plenexos e o Icafolin.

Como líder no crescimento do setor agrícola nos últimos quatro anos, a Bayer planeja lançar cinco produtos por ano até 2030, além de 14 novas moléculas e seis modos de ação inéditos para expandir seu portfólio. O trabalho é impulsionado por um investimento global de 2 bilhões de euros anuais em pesquisa e desenvolvimento, que consolida a empresa como uma das que mais investem em inovação no campo, por meio de um portfólio diversificado, que integra proteção de cultivos, sementes, biotecnologia e uma plataforma de agricultura digital robusta.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há 130 anos, seu segundo maior mercado no mundo, com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.

FONTE Bayer