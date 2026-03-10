Bayer apresenta soluções inovadoras na Expodireto Cotrijal 2026

Com lançamentos de destaque em biotecnologia, sementes, proteção de cultivos e agricultura digital, companhia foca em soluções de alta performance para impulsionar a produtividade e a sustentabilidade.

SÃO PAULO, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Bayer marca presença na Expodireto Cotrijal 2026, um dos principais eventos do agronegócio internacional, que ocorre de 9 a 13 de março em Não-Me-Toque (RS), apresentando um portfólio inovador com novidades em biotecnologia, sementes de alto desempenho, tecnologias para proteção de cultivos, ferramentas de agricultura digital e agricultura regenerativa.

Bayer apresenta soluções na Expodireto Cotrjal em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul.

Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul atravessou uma sequência de estiagens severas que comprometeu safras e reduziu a renda no campo. Diante desse cenário, o manejo com produtos e práticas inovadoras associados à agricultura regenerativa ganham espaço como estratégia para mitigação de riscos. Ao recuperar a saúde do solo, esses sistemas se tornam aliados relevantes nessas regiões, e a adoção de um portfólio integrado com genética adaptada e tecnologias de manejo mostra-se fundamental para garantir maior segurança e rentabilidade.

"Nós temos estado ao lado dos produtores em momentos decisivos, trazendo inovações que promovem avanços significativos na produção agrícola. Como uma empresa voltada para ciência e inovação, estamos transformando nosso sólido investimento em pesquisa e desenvolvimento em soluções mais ágeis e adaptadas às necessidades dos produtores", ressalta Tiago Santos, diretor de marketing de proteção de cultivos da divisão agrícola da Bayer no Brasil.

Com um investimento global de mais de dois bilhões de euros anuais em Pesquisa e Desenvolvimento, a Bayer é uma das empresas que mais investem em inovação no setor. Somente no Brasil, a previsão é que mais de 20 formulações sejam lançadas pela companhia até 2030.

Soluções Inovadoras

As novidades apresentadas na Cotrijal reforçam a estratégia da Bayer de oferecer soluções inovadoras focadas nas necessidades dos agricultores brasileiros. Elas atuam em sinergia com um portfólio já consagrado para oferecer ao produtor um manejo completo e eficaz contra as principais plantas daninhas, pragas e doenças fúngicas, entregando os melhores resultados à lavoura.

No tratamento de sementes, temos o lançamento do Bayer Guardião®, solução completa e fundamental para o controle de pragas, doenças e nematoides que agem no estabelecimento dos cultivos de soja, milho e trigo.

Para o manejo de plantas daninhas de difícil controle, a companhia destaca o herbicida Xtendimax 2, nova geração da tecnologia à base de dicamba, com formulação inovadora. Ainda no segmento, o portfólio é expandido com o lançamento de Convintro® Duo, que traz um ativo inédito (Diflufenixan com DFF Technology) ao país para o manejo de ervas resistentes em pré-emergência. Para a cultura do milho, o portfólio conta com o Adengo, herbicida para manejo pré-emergente de daninhas com amplo espectro de controle. Com foco nas necessidades da triticultura, a Bayer também apresenta a solução inédita Mateno Pós.

Contra os prejuízos causados pelos nematoides e para melhorar a biologia microbiana do solo, a companhia destaca o Verango® Prime, um nematicida de alta performance cuja aplicação em barra permite uma dosagem precisa. Complementando a proteção, o inseticida Curbix® é a ferramenta ideal para o controle de percevejos e cigarrinhas na parte aérea, proporcionando um rápido efeito de choque e longo período de controle.

No manejo de doenças, o grande destaque é a Família Fox®, liderada por Fox® Xpro, Fox® Supra e pelo recente lançamento Fox® Ultra. Composto por protioconazol, impirfluxam e trifloxistrobina, o Fox® Ultra inaugura um novo patamar de controle da ferrugem asiática e das doenças de final de ciclo, além de oferecer amplo espectro contra outras doenças, como a mancha-alvo e a podridão das vagens e dos grãos. Sua tecnologia de formulação Leafshield entrega maior flexibilidade no momento de aplicação, mesmo em condições climáticas adversas, com 80% do produto absorvido em até 1h, garantindo a proteção da lavoura.

"Estes lançamentos para o mercado brasileiro integram a estratégia global de inovação em proteção de cultivos da empresa, reforçando nossa posição no setor. Nosso objetivo é oferecer um manejo completo e eficaz, combinando tecnologias líderes contra doenças com soluções para outros desafios agrícolas. Assim, formamos um portfólio robusto que atua em sinergia, protegendo o potencial produtivo e o investimento dos agricultores", comenta Santos.

Olhando para o futuro, a companhia antecipa sua próxima grande inovação no manejo de pragas: a molécula inédita Spidoxamat, que, em fase de registro, introduzirá a classe dos cetoenóis no país, oferecendo alta seletividade e eficiência no controle de insetos sugadores nas culturas de soja e algodão, com destaque para a mosca-branca e os pulgões.

Sementes e Biotecnologias

Reafirmando seu pioneirismo, a Bayer apresenta um portfólio de híbridos de milho desenvolvidos para as necessidades da região. Em âmbito nacional, apenas em 2026, serão 9 lançamentos de híbridos, sendo 3 para a safra de verão e 6 para a safrinha. Isso consolida um portfólio com mais de 50 híbridos comerciais, oferecendo soluções mais completas e regionalizadas para os produtores.

O lançamento da Dekalb é o DKB 252 PRO4 (8202PRO4), um híbrido precoce que une segurança agronômica e alto potencial produtivo com boa qualidade de colmo. Pela Agroeste, a novidade é o AS 1901 PRO4 (7602PRO4), um híbrido hiperprecoce que otimiza o sistema produtivo ao permitir, devido ao seu ciclo curto, alta eficiência no manejo e a associação com outras culturas. Já pela Sementes Agroceres, o grande destaque para a região é o AG 8707 PRO4, um híbrido precoce já consolidado na região, que alia segurançac agronômica e estabilidade para o produtor gaúcho, entregando excelente performance e boa sanidade contra doenças como cercospora e mancha branca.

Para soja, com foco em genética de alta performance, os sojicultores poderão conferir variedades das marcas Agroeste e Monsoy. Pela Agroeste, os lançamentos em destaque são a AS 3577 i2X, uma variedade precoce com ampla janela de plantio, resistência ao cancro-da-haste e tolerância a nematoides; e a AS 3618 TF i2X, de ciclo médio com resistência a cancro-da-haste e ferrugem asiática. Já a Monsoy destaca a M 5939 i2X, que alia alto teto produtivo e tolerância ao acamamento; a M 6202 i2X, focada em alto teto produtivo com tolerância ao acamamento; a M 6288 TF i2X, de ciclo médio com resistência ao cancro-da-haste; a M 6330 i2X, que possui bom suporte de planta e resistência a múltiplas doenças como cancro-da-haste e mancha-olho-de-rã; e a M 5710 i2X, com alta estabilidade e resistência à fitóftora.

Os visitantes também terão a oportunidade de conhecer a próxima geração de biotecnologia para soja, Intacta 5+. Com previsão de comercialização para a Safra 2027/28, a tecnologia oferecerá tolerância a cinco herbicidas e proteção contra as principais lagartas que afetam o ciclo da cultura.

Agricultura Digital e Regenerativa

A inteligência gerada em cada hectare é o motor da agricultura moderna. A capacidade de transformar dados em decisões estratégicas permite que o agricultor molde um futuro mais rentável e sustentável. Nesse cenário, a Bayer se posiciona como uma parceira estratégica, unindo a ciência da Bayer aliada a experiência do agricultor. Dessa união nasce um portfólio digital completo e integrado, que vai desde a assistência no monitoramento inteligente da lavoura até a criação de recomendações agronômicas personalizadas.

O FieldView, assistente digital do agricultor no campo, é a base dessa estratégia. Dentro de seu ecossistema, a companhia destaca o Bayer VAlora Milho, programa que otimiza a produtividade com sugestões personalizadas de híbridos, população de sementes e aplicação de nitrogênio. Com mais de 10 anos de experiência, o programa já superou a marca de 2,2 milhões de hectares com prescrições emitidas, registrando ganhos médios de quatro a sete sacas por hectare na última safrinha. Outra solução é a ferramenta FieldView™ Advisor, que permite ao produtor comparar o desempenho de variedades com a biotecnologia Intacta2 Xtend® e gerar uma recomendação personalizada de posicionamento de sementes.

Integrado à estratégia de agricultura digital da Bayer, o PRO Carbono é a plataforma de soluções regenerativas da Bayer na América Latina. O objetivo é conectar agricultores, indústrias e mercados que buscam integrar sustentabilidade como vantagem competitiva. Atualmente, a plataforma reúne mais de 3,1 milhões de hectares e integra mais de 3 mil agricultores, oferecendo ferramentas para cálculo da pegada de carbono, suporte à adoção de práticas regenerativas e mecanismos para comprovar os impactos. Nas fazendas participantes, a adoção dessas práticas promoveu ganho médio de 11% na produtividade anual e um aumento de 9% na estabilidade produtiva, com uma pegada de carbono até 50% menor na soja e 55% no milho em comparação com a média nacional.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos — seu segundo maior mercado no mundo — com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930436/IMG_20260309_094513_jpg.jpg

FONTE Bayer