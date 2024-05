Bayer lança solução com IA para recomendar manejos focados em carbono no solo e na redução das emissões de CO2

Na Agrishow, multinacional apresenta ferramenta de recomendação guiada e novo pacote de sementes para cultivo de cobertura

SÃO PAULO, 2 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Detentora do maior programa brasileiro de carbono voltado à agricultura, o PRO Carbono, a Bayer avança em seu compromisso de apoiar produtores rurais na intensificação de práticas regenerativas. A partir do próximo semestre, agricultores e consultores participantes das iniciativas focadas em carbono da companhia terão acesso a uma ferramenta de recomendação guiada, que auxilia na construção de planos de manejo para sequestro de carbono no solo e redução de CO2, melhorando a saúde do solo, a produtividade e impulsionando a biodiversidade através da diversificação de plantas e microbiota do solo.

Pioneira e inédita no mercado, a ferramenta considera ensaios em faixas ao longo de mais de cinco anos com produtores e parceiros, como a Fundação ABC e Fundação MT, além de incluir uma base de dados com mais de 300 mil coletas de solo e de utilizar modelos de machine learning baseados em dados da Climate FieldView, plataforma de agricultura digital da Bayer. Com base nessas informações, a ferramenta é capaz de apresentar recomendações de manejo com dois objetivos: aumentar o sequestro de carbono no solo e/ou reduzir a emissão de gases de efeito estufa em lavouras — tudo de forma rápida e intuitiva.

Ao concluir a análise das informações fornecidas pela plataforma sobre sua propriedade, manejo e produtividade, o produtor é apresentado a três cenários, incluindo uma projeção de custo médio para a implementação de cada cenário nos próximos quatro anos. Elas abrangem intervenções conservacionistas, saúde do solo, sequestro de carbono, biodiversidade, uso eficiente de insumos e redução da pegada ambiental, variando de opções básicas a avançadas.

A solução estará disponível na plataforma Conecta PRO Carbono, que centraliza todas as informações sobre a produção de grãos e a área produtiva dos agricultores, com simplicidade, qualidade de dados, transparência e rastreabilidade. Ao final do processo, além do resumo dos planos de manejo desenvolvidos pela ferramenta, tanto o produtor quanto o consultor terão acesso a guias técnicos para implementar as práticas sugeridas de forma mais assertiva, além de poder acessar outro lançamento da Bayer: um portfólio com opções exclusivas de mix de plantas de cobertura PRO Carbono, desenvolvidos em parceria com as empresas Raix e AG Croppers, referências no segmento. Essas variedades de cultivos de cobertura poderão ser adquiridas com condições comerciais exclusivas pelos agricultores participantes de programas de agricultura de carbono da Bayer.

De acordo com Fabio Passos, líder do negócio de Carbono da Bayer para a América Latina, a nova ferramenta de recomendação guiada beneficiará diferentes elos da cadeia e levará inteligência ao planejamento dos produtores que estão na linha de frente da sustentabilidade no campo. Um dos principais diferenciais da ferramenta é a capacidade de fornecer diretrizes mais claras e precisas sobre as práticas a serem adotadas, apresentando projeções sobre o impacto no sequestro de carbono, nas emissões e nos custos associados a implementação desses manejos, possibilitando a viabilização da comercialização de grãos com uma pegada de carbono reduzida.

"A ferramenta fornecerá uma visão mais gerencial das propriedades e apoiará os consultores e agricultores a partir do próximo semestre, auxiliando na padronização das informações transmitidas para os agricultores em campo. Queremos unificar dados, gerar credibilidade e escalar conhecimento científico. De forma geral, esse tipo de solução ajudará a projetar de forma mais segura alguns cenários para o futuro e beneficiará a indústria em seus planos de redução da pegada de emissões de carbono", ressalta.

Pacotes personalizados e mix de plantas de cobertura

O produtor poderá personalizar sua estratégia de recomendação, tendo múltiplas alternativas à disposição: para o sequestro de carbono a ferramenta entregará o custo, potencial de sequestro, quantidade de espécies diferentes plantadas, dias de solo descoberto, intensidade de rotação, diversidade de rotação e persistência de palhada. Já para a emissão a ferramenta trará fatores como aumento de produtividade, substituição de fertilizantes, não revolvimento do solo e aplicação em taxa variável em vez de fixa.

Por fim, a ferramenta terá, no total em suas recomendações, 6 mixes de cobertura disponíveis com 17 variedades distintas, alinhados às necessidades de diferentes biomas do país e produzidos em parceria com a Raix e a AgCroppers. Os insumos poderão ser resgatados pelos produtores rurais por meio da Orbia, marketplace da companhia, com condição comercial exclusiva por serem participantes do PRO Carbono.

Para garantir uma abrangência ampla, 3 mixes de cobertura serão voltados para a região subtropical e 3 para a região tropical. Entre as espécies contempladas estão braquiária, crotolária, milheto, trigo mourisco, aveia branca, nabo pivotante japonês e ervilha forrageira.

"A colaboração com ambas as empresas é crucial para garantir capilaridade e cobertura em diversas regiões contempladas pelo programa", explica Fabio Passos, da Bayer. As composições levarão em consideração o clima e o tipo de solo de cada localidade, adaptando-se às características geográficas e aos sistemas agrícolas utilizados pelos produtores. "Parcerias dentro da cadeia de valor do agronegócio terão um papel crucial para ajudarem as soluções de agricultura regenerativa a ganharem escala. É por isso que trabalhamos em conjunto para torná-las disponíveis de forma mais ampla, sempre tendo as necessidades e desafios específicos de cada agricultor como prioridade".

Expectativa de 1 milhão de hectares cadastrados

A ferramenta de recomendação guiada é a mais recente ferramenta da Conecta PRO Carbono, plataforma que centraliza todas as informações sobre a produção de grãos e a área produtiva desenvolvida pela iniciativa de Carbono da Bayer, área em que a empresa atua desde 2021, com o PRO Carbono, programa que incentiva a intensificação de práticas conservacionistas na agricultura para aumentar a produtividade e o sequestro de carbono no solo.

Em três anos, mais de 1.900 produtores participaram do programa e cerca de 300 mil amostras de solo foram coletadas. Além disso, as áreas de plantio participantes tiveram um incremento médio de 11% de produtividade ao intensificar a adoção de práticas conservacionistas e um aumento médio de 16% no sequestro de carbono no solo.

Para a safra 24/25, a Bayer lançará uma nova etapa do programa, e, nesta próxima fase, a expectativa é alcançar 1 milhão de hectares entre os produtores participantes, fornecendo a mensuração da pegada de carbono para os cultivos de soja e milho de cada um deles. "Este foi um dos fatores que motivou o desenvolvimento da ferramenta de recomendação guiada, visando auxiliar cada vez mais estes produtores que estão em busca de uma agricultura mais sustentável e buscando entender o impacto das suas ações", conta Passos.

