Bayer apresenta soluções integradas para algodão e soja na Bahia Farm Show

Companhia destaca novidades para apoiar a produtividade e reduzir a pressão de pragas e doenças, além da evolução da biotecnologia para algodão

SÃO PAULO, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Entre os dias 11 e 15 de junho, visitantes da 18ª edição da Bahia Farm Show poderão conferir lançamentos da Bayer para culturas de soja e algodão. Dentre as inovações desenvolvidas especialmente para a cotonicultura brasileira, a companhia destaca a evolução da biotecnologia Bollgard, com mais informações sobre Bollgard 3® XtendFlex, que será disponibilizada para os agricultores ainda em 2024.

No evento serão apresentadas novas soluções digitais, proteções para cultivos e sementes adaptadas para atender as necessidades do clima e do solo da região norte e nordeste do país. Considerada uma das principais feiras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil, a Bahia Farm Show acontece é realizada em Luís Eduardo Magalhães (BA), região que é considerada uma das potências agrícolas nacionais e polo estratégico para a produção brasileira de algodão.

A biotecnologia Bollgard 3® XtendFlex eleva a proteção contra as plantas daninhas pois integra tolerância a mais duas ferramentas de controle: dicamba e glufosinato. Com isso, a tecnologia engloba diferentes germoplasmas que tem ajudado os agricultores no desafio de olhar de forma individual para cada talhão. "Nossa essência é inovação e, por isso, lançamos a nova biotecnologia de algodão Bollgard 3 XtendFlex, ampliando o espectro de tolerância para herbicidas, adicionando Glufosinato e Dicamba à plataforma, promovendo assim um melhor controle da mato-competição na lavoura, isso aliado a um pacote completo de proteínas para controle de lagartas. B3XF é certamente a biotecnologia mais completa do mercado", explica o líder de Marketing do Negócio de Algodão da Bayer para a América Latina, Eduardo Correa.

O portfólio de variedades da marca Deltapine traz o que há de mais moderno em sementes de algodão. Quando combinadas à biotecnologia Bollgard® 3 RRFlex, favorecem alto teto produtivo, qualidade da fibra, adaptabilidade em ambientes para as duas safras e resistência à doença azul e bacteriose. Além da variedade DP 1949 B3 RR FLEX, utilizada pelos cotonicultores desde a safra 2023/2024, os visitantes poderão conferir dois lançamentos para o estado da Bahia. Com ciclo tardio e alta aderência, a DP 2077 B3RF promete qualidade superior de fibra, com ganho médio da pluma de 54kg em ensaios realizado nas últimas safras. Já a DP 2176 B3RF tem alto teto produtivo, com ganho médio de 147kg de fibra em ensaios, estabilidade e adaptabilidade para ambientes de 1ª e 2ª safra e resistência ao nematoide-das-galhas.

Para a cultura de soja, serão exibidas as variedades com alto potencial produtivo e biotecnologias mais avançadas do mercado, da Plataforma Intacta2 Xtend®, que aumentam a produtividade da soja exponencialmente, possibilitando safras com mais de 100 sacas de soja por hectare em diversas propriedades. "Temos entregado nas últimas décadas soluções diversificadas que colocam o produtor no centro e os resultados se refletem nas curvas de produtividade no campo. Hoje o agricultor tem os insumos necessários para olhar para cada talhão como um ecossistema próprio, com uma visão gerencial baseada em dados, produzindo de forma eficiente e sustentável, conferindo resiliência às lavouras e atendendo às demandas do mercado, completa o diretor de negócios de soja e algodão da Bayer Fernando Prudente.

Proteção de culturas

A companhia também apresenta novidades sobre o fungicida Attila, capaz de reduzir o potencial de infecção desde a primeira safra de uso. Agindo sistemicamente em alta potência, a solução reduz a massa de escleródio na área em culturas de algodão, feijão e soja. Desta forma, combate mofo branco, proporcionando menor risco de comprometimento do potencial produtivo das lavouras e contribuindo para que ao longo dos anos a presença do fungo seja inibida. O time da Bayer selecionou uma gama de soluções voltadas para as necessidades agrícolas do norte e nordeste brasileiro, como os fungicidas da linha de manejo Fox®, Fox® Xpro e Fox® Supra, com ativos e formulação que protegem a lavoura de doenças como a mancha de ramulária (Ramularia areola) e a mancha alvo (Corynespora cassiicola).

O portfólio da Bayer conta também com o nematicida Verango® Prime, que inova no controle de nematoides ao utilizar sistemicamente o ativo Fluopiram, inibindo a presença de doenças fúngicas em diversas culturas e da pinta-preta (Alternaria grandis), em batata e diversas culturas. Outro destaque, o inseticida Curbix conta com uma tecnologia que protege plantios de algodão do bicudo do algodoeiro, assim como a cana-de-açúcar e plantios novos do ataque de cupins (Heterotermes tenuis), a solução também controla as pragas cigarrinha-das-raízes (Mahanarva fimbriolata) e bicudo da cana-de-açúcar em soqueiras de cana.

Tecnologia nas ponta dos dedos

Uma equipe altamente qualificada vai guiar simulações para a proteção de cultivos com a plataforma de agricultura digital da Bayer, Climate FieldView. Líder no mercado e pioneira no Brasil, a ferramenta auxilia a tomada de decisão em cada talhão, investindo na construção de um ecossistema digital robusto que permite aos agricultores realizarem menos intervenções e otimizar o uso de insumos e recursos naturais.

A agricultura digital desempenha um papel fundamental no impulsionamento da agricultura regenerativa, com base em dados e ferramentas de precisão, trabalhamos para minimizar o impacto da agricultura e promover contribuições positivas para a natureza. É possível garantir transparência e rastreabilidade na lavoura, além de mensurar o impacto de práticas agrícolas adotadas de forma mais acertada e sustentável.

