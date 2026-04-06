Bayer leva portfólio integrado para as culturas de soja e milho à Tecnoshow

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06 abr, 2026, 14:24 GMT

Empresa expande seu portfólio com tecnologias avançadas para a proteção de cultivos, sementes e biotecnologia

RIO VERDE, Brasil, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- De 6 a 10 de abril, a Bayer estará presente na 23ª edição da Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO). Durante o evento, a empresa apresentará um portfólio que inclui novidades em tecnologias para proteção de cultivos, sementes de alto desempenho e biotecnologia. Entre as inovações estão herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes, além de um novo fungicida eficaz no combate a doenças no campo.

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Os lançamentos acompanham o protagonismo de Goiás, consolidado como o terceiro maior produtor de soja do país. Com uma colheita estimada em 20,2 milhões de toneladas para a safra 2025/26, o estado é peça-chave para o recorde nacional projetado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), de 177,9 milhões de toneladas do grão. O aumento de 3,7% na produção brasileira de soja, em relação ao ciclo anterior, reforça a necessidade de soluções que ajudem o produtor, especialmente em um cenário de desafios climáticos e fitossanitários crescentes.

Com um investimento global de 2 bilhões de euros anuais em pesquisa e desenvolvimento, a Bayer é uma das empresas que mais investem em inovação no setor. Somente no Brasil, a previsão é de que mais de 20 formulações sejam lançadas pela companhia até 2030.

Manejo integrado para combater pragas e doenças nas lavouras

No manejo de plantas daninhas, a companhia apresenta na Tecnoshow soluções voltadas ao controle de espécies de difícil manejo, como caruru e pé-de-galinha, que seguem entre os principais desafios das áreas agrícolas do Cerrado, devido ao elevado potencial competitivo e ao impacto direto na produtividade quando não são controladas adequadamente.

Entre os destaques está o Xtendimax 2, nova geração da tecnologia à base de dicamba. A formulação foi desenvolvida para reduzir os riscos de volatilidade e de deriva e para ampliar a segurança operacional e a flexibilidade de uso na cultura da soja. Inserido em programas de manejo integrado, o produto contribui para o controle de plantas daninhas, como a buva e o caruru, e tem previsão de chegada ao mercado na safra 2026/27.

O portfólio é ampliado com o lançamento do Convintro Duo, que traz um ativo inédito (diflufenican com DFF Technology) ao país para o manejo de ervas resistentes na pré-emergência da soja. Para a cultura do milho, a companhia apresenta o Adengo, herbicida também para pré-emergência com amplo espectro de controle.

No tratamento de sementes, a Bayer apresenta o lançamento do Bayer Guardião, solução desenvolvida para o controle de pragas, doenças e nematoides que afetam o estabelecimento inicial das lavouras de soja, milho, trigo e algodão.

Para uma lavoura de alta performance, a companhia traz o Verango Prime, nematicida de alta performance, eficiente contra fungos de solo e seletivo para organismos benéficos, que alia flexibilidade de uso, com modalidades de aplicação no sulco de plantio ou em barra de aplicação. Em complemento à proteção da parte aérea, o inseticida Curbix atua no controle de percevejos e cigarrinhas, e conta com a tecnologia NanoTrust, exclusiva da Bayer, para oferecer rápido efeito de choque e período prolongado de controle nas culturas de soja e milho.

No manejo de doenças, o portfólio da Bayer tem a Família Fox, composta por Fox Xpro, Fox Supra e pelo recente lançamento Fox Ultra. Composto por protioconazol, impirfluxam e trifloxistrobina, o Fox Ultra inaugura um novo patamar no controle da ferrugem asiática, da podridão das vagens e dos grãos, da mancha-alvo e das doenças de final de ciclo. A tecnologia de formulação Leafshield proporciona maior flexibilidade no momento da aplicação, mesmo em condições climáticas adversas, com 80% do produto absorvido em até uma hora para garantir a proteção da lavoura.  

Sementes e biotecnologias

O investimento em pesquisa e desenvolvimento foca ainda na cultura do milho, essencial para a estratégia anual do agricultor goiano. A Bayer leva à Tecnoshow híbridos do cereal com materiais de alto teto produtivo e adaptação regional. Entre os da Dekalb, estão: DKB 360 PRO3, com estabilidade produtiva; o DKB 356 PRO4, que alia produtividade e sanidade; e o DKB 358 PRO4, material com sanidade foliar e de colmo. Na linha Agroceres, estão: AG 8701 PRO4, tolerante ao complexo de molicutes e viroses; o AG 8450 PRO4, para ambientes acima de 100 sacos/ha; e o novo AG 8000 PRO4 (8602PRO4), com tolerância ao complexo de bipolaris e integridade de colmo.

Já na Agroeste, compõem o portfólio o AS 1868 PRO4, com boa adaptabilidade e estabilidade; o AS 1877 PRO4, moderadamente tolerante ao complexo de enfezamento; além do lançamento AS 1951 PRO4 (8709PRO4), com performance produtiva em ambientes acima de 150 scs/ha.

No âmbito nacional, em 2026, a empresa lançará nove híbridos; desses, três para a safra de verão e seis para a safrinha, o que consolidará um portfólio com mais de 50 híbridos comerciais, com foco em soluções completas e regionalizadas para os produtores. 

Para soja, a Bayer leva a Rio Verde o portfólio da Monsoy, com materiais da biotecnologia Intacta 2 Xtend (i2x), que reúnem alto potencial produtivo, adaptação de plantio, bom suporte de planta e resistência ou tolerância a doenças e nematoides. Entre as variedades estão: M 7535 i2x e a M 7222 TF i2x, com teto produtivo e estabilidade; e as cultivares precoces M 6930 i2x e a M 7601 i2x, com resistência ao nematoide de galha e material adaptado às áreas de reforma de cana-de-açúcar, respectivamente.

Os visitantes também terão a oportunidade de conhecer a próxima geração de biotecnologia para soja, Intacta 5+. Com previsão de comercialização na safra 2027/28, a tecnologia oferecerá tolerância a cinco herbicidas e proteção contra as principais lagartas que afetam o ciclo da cultura.

Sobre a Bayer
Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos, seu segundo maior mercado no mundo, com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950290/foto_soja__1.jpg

FONTE Bayer

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