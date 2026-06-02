Bayer reforça protagonismo em tratamento de sementes, celebra 15 anos do SeedGrowth Center e avança com conceito Guardião no Brasil

Centro em Paulínia (SP) impulsiona a evolução do tratamento industrial de sementes

SÃO PAULO, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Bayer reafirma seu protagonismo no tratamento de sementes (TS) ao combinar mais de um século de inovação global com avanços recentes no Brasil. Em 2026, a companhia celebra os 15 anos do SeedGrowth Center, localizado em Paulínia (SP), referência nacional e global em pesquisa, desenvolvimento e validação de tecnologias para o setor.

Divulgação – Bayer (PRNewsfoto/Bayer)

A trajetória da empresa no segmento teve início em 1914, com o lançamento do Uspulun™, considerado o primeiro produto químico desenvolvido especificamente para tratamento de sementes. No Brasil, a atuação se intensificou a partir das décadas de 1950 e 1960, culminando na introdução e consolidação do tratamento de sementes (TS) como prática essencial para o manejo agrícola.

A Bayer teve papel relevante na estruturação do mercado nacional, contribuindo para a difusão de tecnologias e práticas que elevaram o padrão técnico do setor. Com a evolução do mercado e o fortalecimento de uma cadeia altamente qualificada, a companhia passou a concentrar seus esforços no desenvolvimento de soluções para proteção de cultivos.

"A história do tratamento de sementes no Brasil passa pela construção de bases técnicas e operacionais sólidas. Hoje, com uma cadeia madura, podemos focar no desenvolvimento de soluções cada vez mais avançadas, capazes de proteger o potencial produtivo desde a semente", afirma Filipe Cerqueira, líder de Tratamento de Sementes da Bayer Brasil.

Esse posicionamento se consolida com o avanço do Bayer Guardião, solução que coloca a semente no centro da estratégia produtiva. O pacote integra tecnologias voltadas à proteção contra doenças, pragas e nematoides, adaptadas às diferentes realidades do campo.

"O Guardião representa a evolução do tratamento de sementes para um sistema completo de proteção. É a integração de tecnologias, conhecimento agronômico e consistência de resultados, com foco no estabelecimento inicial da lavoura", destaca Cerqueira.

SeedGrowth Center em Paulínia é referência internacional

Outro marco dessa trajetória é o SeedGrowth Center, inaugurado em 2011. O espaço foi desenvolvido com o objetivo de conectar inovação e prática agrícola, atuando na validação de tecnologias e na capacitação técnica de clientes, parceiros e profissionais do setor.

Ao longo desses 15 anos, a estrutura se consolidou como uma referência internacional, contribuindo para a evolução do TSI como um sistema mais eficiente, seguro e sustentável. Como parte dessa nova fase, o espaço passa a ser simbolicamente reconhecido como "SeedGrowth Center: A Casa do Guardião", refletindo a maturidade do tratamento de sementes como um sistema integrado de proteção desde o início do ciclo produtivo.

"O centro simboliza a evolução de um conceito que hoje se materializa em soluções completas para o produtor", conclui Filipe Cerqueira.

Com investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento e atuação próxima aos produtores, a Bayer reforça seu compromisso com o avanço da agricultura sustentável, contribuindo para ganhos de produtividade desde o primeiro passo da lavoura: a semente.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há 130 anos, seu segundo maior mercado no mundo, com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.

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FONTE Bayer