BC.GAME Esports assina com electronic, campeão do CS Major

BELIZE CITY, Belize, 20 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A BC.GAME Esports anunciou hoje a contratação oficial de electronic (Denis Sharipov). O campeão do CS Major de 2021 e múltiplas vezes eleito um dos melhores jogadores pela HLTV, conhecido por seu poder de fogo constante, julgamento preciso no meio do jogo e habilidade para lidar com rodadas críticas, se juntará à equipe de CS2 como rifler central. Ele também estará envolvido na nova estratégia de conteúdo da equipe, incluindo análise de partidas, destaques do treinamento, transmissões ao vivo temáticas e encontros com fãs.

Como marca global de esports da BC.GAME, a BC.GAME Esports há muito segue uma estratégia combinada de "competição + conteúdo + comunidade": por um lado, construindo uma equipe altamente competitiva impulsionada pela comissão técnica e pela equipe de dados; por outro, criando continuamente narrativas de CS2 de alta qualidade por meio de colaborações com criadores, vídeos curtos bilíngues, transmissões ao vivo e eventos localizados, atendendo fãs em diferentes mercados. A marca enfatiza uma abordagem baseada em dados e a conformidade em primeiro lugar, criando constantemente ativos de conteúdo reutilizáveis e escaláveis por meio de operações em vários idiomas e várias plataformas.

BC.GAME é, por si só, uma marca global de entretenimento online que continua investindo no ecossistema de eSports. A empresa apoia os esports por meio de patrocínios, desenvolvimento de equipes e talentos e projetos comunitários, ajudando as equipes e os criadores de conteúdo a alcançar um público mais amplo.

"A adição de electronic fortalecerá ainda mais nossa execução competitiva e entrega de conteúdo", disse um porta-voz da BC.GAME Esports. "Transformaremos análises de partidas, destaques de treinamentos e eventos presenciais com fãs em atividades regulares, oferecendo ao público uma visão dos métodos e da perseverança por trás da competição de alto nível."

electronic declarou: "Estou ansioso para começar este novo capítulo com a equipe. Além de continuar lutando por vitórias no campo, estou animado para compartilhar meu processo de preparação e pensamentos táticos de forma mais aberta por meio de transmissões ao vivo e conteúdos curtos, construindo uma conexão mais direta com fãs de diferentes regiões."

