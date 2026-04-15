BCONNECTED chega à 16ª edição como Congresso e coloca a execução no centro da competitividade do varejo

Evento reunirá líderes do varejo, indústria e franchising para discutir como transformar estratégia em resultado em um mercado guiado por dados, tecnologia e liderança

SÃO PAULO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O BCONNECTED, evento proprietário do Grupo BITTENCOURT, realiza sua 16ª edição nos dias 6 e 7 de outubro, no Teatro Santander, em São Paulo, marcando uma nova fase da sua trajetória ao se posicionar como um Congresso Latino-Americano de Varejo e Franchising.

Consolidado ao longo de mais de uma década como um dos principais encontros do setor, o evento evolui para um formato ainda mais estruturado e orientado a negócios, ampliando sua proposta de reunir lideranças para discutir crescimento, gestão e expansão em um ambiente cada vez mais competitivo.

Neste ano, o tema central será:

"A ERA DA EXECUÇÃO INTELI.AGENTE no varejo: crescer com método, dados e liderança em um mercado movido por inteligência e execução".

Execução passa a definir quem cresce

O tema reflete uma mudança concreta no cenário empresarial: em um contexto de digitalização acelerada, maior complexidade operacional e pressão por resultados, a capacidade de execução deixa de ser uma competência operacional e passa a ser um diferencial estratégico e define, de fato, quem vai crescer e quem vai ficar para trás no mercado ultracompetitivo.

"Hoje, o desafio das empresas não está mais em definir boas estratégias, mas em conseguir executá-las com consistência, velocidade e escala. A 16ª edição do BCONNECTED vai discutir exatamente esse novo padrão de competitividade", afirma Lyana Bittencourt, CEO do Grupo BITTENCOURT.

A proposta do congresso é aprofundar como organizações podem estruturar um sistema de crescimento baseado em três pilares: método, dados e liderança, combinando disciplina de gestão, tomada de decisão orientada por evidências e capacidade de execução sustentada.

Um congresso orientado a decisões e negócios

Ao longo de dois dias, o BCONNECTED reunirá mais de 2 mil líderes de mercado, com um público majoritariamente composto por sócios, fundadores e executivos C-level, responsáveis por decisões estratégicas dentro das organizações.

Com mais de 20 horas de conteúdo, a programação será dedicada a discutir, de forma prática, os desafios de transformar estratégia em resultado, abordando temas como expansão, eficiência operacional, uso de dados, inteligência artificial e gestão de redes de negócios.

Mais do que conteúdo, o evento se diferencia por sua capacidade de promover conexões qualificadas entre empresas e lideranças, criando um ambiente voltado à geração de oportunidades e troca estratégica.

Inteligência, tecnologia e pessoas no centro da execução

O conceito de "execução inteli.agente" propõe uma abordagem integrada entre tecnologia e gestão, combinando inteligência de dados, uso de agentes de IA e o papel das lideranças na condução dos negócios.

A discussão proposta pelo congresso vai além da adoção tecnológica, explorando como empresas podem estruturar processos, definir prioridades e garantir consistência na execução em escala.

"Crescer com método, dados e liderança significa sair do improviso e construir uma capacidade organizacional de gerar resultados de forma contínua e sustentável", destaca Lyana.

Diferenciais reconhecidos pelo próprio mercado

A evolução do BCONNECTED para o formato de congresso acompanha a percepção do próprio público sobre o valor do evento.

Em pesquisa realizada com participantes da última edição, destacam-se como principais atributos a qualidade e aplicabilidade do conteúdo, o alto nível dos participantes e as oportunidades de networking, troca e geração de oportunidades de negócios entre executivos.

Os respondentes também apontam a experiência do evento, que combina conteúdo, organização, ambiente e dinâmica das apresentações, como um dos elementos que diferenciam o BCONNECTED de outros encontros do setor.

Serviço: BCONNECTED 2026

Teatro Santander – São Paulo

6 e 7 de outubro de 2026

Das 8h30 às 18h

Ingressos disponíveis pela plataforma Sympla pelo link:

https://www.sympla.com.br/evento/bconnected-2026/3332543

Sobre o Grupo BITTENCOURT

Com 40 anos de atuação, o Grupo BITTENCOURT é uma consultoria brasileira com presença internacional, especializada em desenvolvimento, expansão e gestão de redes de negócios e franquias. Já realizou mais de 3 mil projetos para empresas de diferentes setores, apoiando organizações na construção de estratégias de crescimento, eficiência operacional e geração de valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956336/BC5_ED.jpg

FONTE Grupo BITTENCOURT